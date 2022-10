Ministra de la Presidencia pide al Comité Interinstitucional demostrar sus argumentos

La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, en conferencia de prensa, dijo, «Yo no soy experta en censo, ni tampoco el gobernador, el Comité Cívico tampoco, así que no puede venir otra persona que se dedica a otra cosa a decir algo que no sabe».