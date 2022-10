Ministra de Trabajo dice que no corresponde descuentos a trabajadores por el paro cruceño

El Movimiento Al Socialismo desarrollará esta tarde un cabildo con presencia del Tribunal Supremo Electoral para rechazar el paro indefinido que iniciará mañana en demanda del censo 2023.

Fuente: ANF

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, sostuvo que no corresponde que las empresas realicen descuentos a sus trabajadores en caso de ser afectados por el paro indefinido que se pretende ejecutar a partir de mañana en demanda del Censo 2023.

“Esperemos que no hagan pagar a los trabajadores por el paro que no es convocado ni por los empresarios ni por los trabajadores. Este paro es convocado por no sabemos quién ni qué legitimidad tiene y que solamente pretende perjudicar al Estado. No corresponde sanciones. Los empresarios no están apoyando el paro”, aseguró la ministra Navia.

La autoridad dijo que los empresarios son los más interesados en impulsar espacios de diálogo para no registrar pérdidas y los empleados están esperando trabajar con normalidad para preservar sus fuentes laborales.

Ante la pregunta del traslado de funcionarios públicos al cabildo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, la ministra de Trabajo aseguró que su despacho está trabajando con normalidad, pero que no puede responder por todos los servidores públicos del país.

El MAS desarrollará un cabildo con presencia del Tribunal Supremo Electoral para rechazar el paro indefinido que mañana iniciará en demanda del censo 2023.