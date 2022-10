«No cabe en la lógica» que imputen por lanzar dinamita a cocalero sin una mano y tres dedos

Dos parlamentarios de la oposición cuestionaron a la Fiscalía por imputar a un cocalero por lanzar dinamita cuando en una no tenga una mano y en la otra solo tenga dos dedos.

Fuente: ANF

Diputados de oposición cuestionaron al Ministerio Público por imputar al cocalero Porfirio Rivero, que no tiene una mano y en la otra sólo tiene dos dedos, por el delito de manipulación de explosivos, ya que “no cabe en la lógica” que alguien en esa condición pueda tener la facultad para detonar dinamitas.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca dijo que es prácticamente imposible que alguien con impedimentos en las manos pueda manipular explosivos de esa naturaleza porque requiere la utilización de los dedos.

“Exacto (no cabe en la lógica); o sea, es prácticamente imposible que un señor con dos dedos en una mano y sin la otra esté manipulando explosivos”, declaró Roca a la ANF.

La diputada de CC Luisa Nayar coincidió con su colega y resaltó que la imputación no tiene congruencia alguna.

“Bajo ningún punto de vista tiene lógica o congruencia alguna, pero ¿cuándo el Movimiento Al Socialismo ha tenido lógica o congruencia? En ningún punto de la historia el MAS ha tenido congruencia, en relación a los hechos de persecución”, protestó Nayar.

Rivero pertenece a la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz y tiene una discapacidad, no tiene la mano del brazo izquierdo y ha perdido tres dedos de la derecha. Pese a su condición, el miércoles fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva y se lo acusa de lanzar dinamitas en el conflicto del 8 de septiembre cuando el mercado ilegal de Villa El Carmen fue quemado.

El senador del MAS Félix Ajpi sostuvo que dentro de la investigación criminal no hay lógica y los forenses deben establecer si el cocalero es o no capaz de manipular un cachorro de dinamita. Cree que se debe investigar de qué forma perdió las manos.

“A este señor también hay que investigarle de qué manera perdió sus miembros superiores, solamente eso. La investigación dirá (si es capaz o no), eso se hace en la investigación forense, eso yo no lo puedo decir. Soy abogado, pero no soy abogado forense; por lo tanto, el ser humano se puede dar medios para hacer cualquier cosa porque somos inteligentes”, sostuvo Ajpi.

La Fiscalía no cesó con la detención de dirigentes de la Adepcoca y del Comité de Autodefensa. Hasta la fecha, son seis líderes detenidos y permanecen con medidas preventivas.

El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado; el presidente del comité de autodefensa, César Apaza; el presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uria; la dirigente de Cofecay, Gudelia Botitano; Porfirio Rivero, miembro de la regional de Chulumani; y la vicepresidenta del comité de autodefensa, Rosalba Vargas, fueron aprehendidos.