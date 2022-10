Sociedad de ingenieros: «Preocupa la acumulación de basura que generan los bloqueos»

Jorge Franco, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, expresó su preocupación por la acumulación de basura que se ha generado los últimos tres días por los bloqueos que impiden el paso de los camiones recolectores lo que genera peligro para el medioambiente y la salud de la población. Insta a las personas a separar sus residuos.

“Muy preocupado por eso nos manifestamos ayer, hemos estado en reunión con el colegio de Ingenieros Ambientales que forma parte de nuestra Sociedad de Ingenieros, para ver como coadyuvar en este tema.

Aparte de llamar a la conciencia de los bloqueadores, que están impidiendo que los camiones ingresen al vertedero hay un tema de combustible, hay un tema de la basura que se está acumulando, hablamos de 5.100 toneladas que se está acumulando en las casas, es una situación complicada y alarmante para Santa Cruz el que tengan bloqueados dos puntos de intervención”, sostuvo Franco.

También pide que la policía tome acciones al respecto “la policía tiene que actuar lo más pronto posible, que tome acciones porque se está poniendo en riesgo la salud de la población de una de las ciudades más importantes, la más grande del país”.

Mientras se soluciona el problema, la Sociedad de Ingenieros generará material informativo sobre la separación de residuos y apelan a la conciencia ciudadana “nosotros llamamos a la población que haga una separación de residuos, todo lo que es orgánico; comida, grasa, se embolse separado de todo lo que es plástico o fierro para que así se pueda embolsar dos o tres veces para que los olores y lixiviados no puedan salir de las bolsas”, recomendó.

Al no tener certeza del tiempo que durará el conflicto por el censo, Franco pide que la población controle generar la misma cantidad de residuos que normalmente genera “es muy complicado, esta situación se agrava cada día, tenemos que saber controlar la generación de basura en nuestro hogar, no botar libremente como lo hacemos normalmente sabiendo que en un día o dos va a pasar el camión recolector, hoy no va a ser asi y no sabemos hasta cuando, lo ideal sería que hoy se solucione este tema, sabemos que va ligado a ese derecho que tenemos de pedir el censo y no nos pueden chantajear diciendo que nos llenemos de basura”, finalizó el presidente de la Sociedad de Ingenieros.