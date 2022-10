Subgobernador de la provincia Ñuflo de Chaves asegura que en Concepción no se derribó ninguna vivienda de ayoreos

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó una denuncia formal por racismo contra el subgobernador Daniel Velásquez y otros dos funcionarios por los hechos suscitados en Concepción. Una asamblea pública, convocada por el comité cívico local reprochó la agresión a Velásquez.

Fuente: El Deber

Daniel Velásquez, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, que el viernes intentó desbaratar un punto de bloqueo, organizado por un grupo de ayoreos en el ingreso al municipio de Concepción, aclaró que no participó en el derribo y quema de viviendas en la zona, tal como se lo señaló en un medio de comunicación.

“En las últimas horas se difundió un video, en el que se aprecia la demolición de viviendas, imágenes que no corresponden a Concepción, un hecho en el que se me involucra a mi persona tras la intervención a un bloqueo. La aclaración está a medias porque no existen casas quemadas ni demolición de sus viviendas. Invito a todas las autoridades a que vengan y verifiquen el lugar donde ellos viven”, señaló Velásquez.