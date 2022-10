Taquilla: Black Adam vuela hasta los 7,6 millones de dólares en preestreno

Fuente: www.elfarandi.com

Después de pasar más de una década en desarrollo, «Black Adam» de Dwayne Johnson finalmente está tomando vuelo. La película de superhéroes de DC Comics y Warner Bros. obtuvo 7,6 millones de dólares en la taquilla nacional en los preestrenos del jueves en más de 3.500 cines.

El fuerte lanzamiento del jueves es un buen presagio para la película, y está haciendo un seguimiento más alto que «F9» del año pasado, que tuvo 7,1 millones de dólares en preestrenos y un fin de semana de apertura de 70 millones de dólares, y la también película de DC «Shazam», 5,9 millones de dólares en preestrenos para un fin de semana de apertura de 53,5 millones de dólares en 2019.

Se espera que el villano de los cómics tenga un desembarco del tamaño de un héroe este fin de semana con un debut estimado de 60 millones de dólares. Eso será suficiente para destronar a la película número 1 de la semana pasada, «Halloween Ends» de Universal, y a la recién llegada de esta semana, «Ticket to Paradise», una comedia romántica de Universal protagonizada por George Clooney y Julia Roberts que apunta a un lanzamiento de 15 millones de dólares.





«Black Adam», producida por New Line Cinema, Seven Bucks Productions, Flynn Picture Company y DC Films, tiene un precio de 195 millones de dólares, por lo que tendrá que permanecer en los cines para obtener beneficios. Sin embargo, no tendrá mucha competencia en la taquilla hasta «Black Panther: Wakanda Forever», la próxima película de superhéroes, que se estrenará el 11 de noviembre. La película inyectará algo de vida en la lenta taquilla, y debería ser la primera película que se estrene por encima de los 50 millones de dólares desde «Thor: Love and Thunder» de julio.

Johnson se enfunda en su debut como superhéroe en el papel del todopoderoso villano de los cómics, que despierta después de 5.000 años para enfrentarse a la Sociedad de la Justicia de América, que incluye a Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo) y Cyclone (Quintessa Swindell). Las críticas han sido variadas, pero es probable que los fieles seguidores de DC acudan en masa a ver la próxima entrega del universo del cómic.

Además, Johnson ya ha anunciado un enfrentamiento entre Black Adam y Superman en una posible secuela, lo que tal vez sea una ilusión para una continuación o una promoción estratégica para que los espectadores vean a este personaje relativamente desconocido. Para ponerlo en perspectiva, «The Batman» tuvo un fin de semana de apertura de 134 millones de dólares en marzo y «Thor: Love and Thunder» tuvo 143 millones de dólares en julio. El año pasado, la película de DC «El Escuadrón Suicida» hizo 26 millones de dólares, aunque se estrenó simultáneamente en HBO Max. Gracias al poder de la estrella de Johnson, el debut de «Black Adam» será un paso adelante con respecto a «El Escuadrón Suicida», pero no se acerca a las alturas de otros héroes queridos.

Fuera del ámbito de los superhéroes, «Ticket to Paradise» se estrenó en el mercado doméstico con 1,1 millones de dólares en preestreno en 3.000 cines. Ya ha sido un éxito en el extranjero, y ha conseguido 72,6 millones de dólares a nivel internacional. El poder estelar de Clooney y Roberts ciertamente ayuda; interpretan a dos ex que deben volver a estar juntos para evitar que su hija se case tontamente con alguien.