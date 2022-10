Tarija: Coordinador Poma insta al gobernador Montes a “pedir disculpas” por sus declaraciones sobre el Censo

Aseveró que tanto Oscar Montes como el alcalde, Johnny Torres, firmaron el acta de la reunión del Consejo de Autonomías, donde se definió que la fecha del Censo sea en 2024

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

A raíz de las declaraciones del gobernador de Tarija, Oscar Montes, quien responsabilizó al Instituto Nacional de Estadística (INE) como al Gobierno por el retraso en la realización del Censo, el coordinador gubernamental en el departamento, Marcelo Poma, salió al cruce este miércoles para referirse a este tema.

La autoridad expuso el acta de la doceava reunión del Consejo Nacional de Autonomías, en la que se estableció que el Censo se realizará el año 2024, documento en el que firman el gobernador como también el alcalde municipal, Johnny Torres, entre otras autoridades, entra ellas el presidente y el vicepresidente del Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.

“Esperemos que haya sido un lapsus, tal vez el gobernador se ha olvidado de que firmó ese documento, no le hayan asesorado bien o pensaba que ese documento no lo teníamos, lo tenemos registrado, está en el tiempo oportuno para ratificar y pedir disculpas”, argumentó.

En entrevista con El Noticiero de Canal 15, Poma dijo que como Gobierno esperan que no haya una intención política detrás de las declaraciones de Montes y le recomendó disculparse de cara a la población, no así al nivel central del Estado ni al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo felicito al gobernador y a las autoridades por llegar a consensos, pero luego volver a tu región y desdecirte de tu palabra, eso no es algo serio, eso es una falta de respeto a la población, a tus habitantes”, añadió.

El vocero de la Gobernación, Carlos Baldivieso, negó que la fecha del Censo se haya puesto en consideración en la última sesión del Consejo de Autonomías, ratificando que Montes no avaló esto sino que hubo una “imposición” por parte del Gobierno.

“Lo que se ha mostrado es un acta de reunión, usted va a cualquier oficina pública y lo primero que hace es firmar un acta de reunión y la tiene que firmar, para dar veracidad que usted estuvo ahí, es eso. Yo lamento que un trabajo que tenía que ser técnico y que el INE debía hacer el 2022, no se lo haga y se ponga en alta discusión política”, apuntó.

En la víspera, organizaciones sociales como la Central Obrera Departamental (COD) y autoridades afines al MAS, brindaron una conferencia de prensa para anunciar la creación del Comité en Defensa de la Democracia y del Proceso de Cambio en Tarija, que tiene como espíritu evitar que la polémica por el Censo derive en una nueva crisis social como la que se suscitó en noviembre del 2019.

“Desde aquí les decimos a nuestras autoridades de Tarija que no entren a este juego, so pretexto del Censo están tratando de convulsionar a nuestro país y nosotros estaremos firmes para enfrentar, si nos golpean nos vamos a defender y vamos a defender y vamos a golpear, lo que no vamos a permitir es que a nuestro Gobierno le den un golpe de Estado”, manifestó en la oportunidad el asambleísta departamental por el MAS, José Yucra.

LosDATOS

El Comité Cívico realizará una asamblea de instituciones la próxima semana para definir si acatan movilizaciones por el Censo

El gobernador, Oscar Montes, inicialmente no cuestionó la fecha del Censo

La Gobernación pide que el Censo se realice a la brevedad posible