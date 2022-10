El diálogo entre mineros de Huanuni y el Gobierno se rompió la tarde de este martes, por lo que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pidió a los movilizados que reclaman por la Gestora Pública no atentar contra el pago de bonos sociales.

“Esperar que ellos también reflexionen en poder buscar un camino, pero que no atente contra la continuidad del pago de los bonos”, sostuvo Montenegro, en alusión al pedido de eliminar el Decreto Supremo 4783 de transferencia de recursos de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación (TGN).

Lea también: Mineros de Huanuni rompen el diálogo y responsabilizan al ministro Montenegro

En conferencia de prensa, Montenegro recordó que anteriormente se acordó con los mineros de Colquiri la derogación de artículos del DS 4783.

“No se entiende cuando ya hay una solución que no afecta los intereses de las empresas estatales, manteniendo el artículo que nos permite seguir dando la transferencia con recursos del TGN, no de las empresas públicas, no de los trabajadores, sino del TGN”, indicó.

Entre tanto, Ronald Mamani, secretario ejecutivo del Sindicato Mixto de Huanuni, culpó a Montenegro de no alcanzar un acuerdo para atender las demandas de los mineros.

“Es de lamentar que este Ministro de Economía se ha puesto tozudo y terco en uno de los puntos fundamentales. Se ha avanzado en el primer punto, en el tema de la Gestora Pública, pero es de lamentar que este Ministro se ha puesto tozudo (…) hemos sido claros y textuales, estamos pidiendo la abrogación de este DS (4783)”, indicó Mamani.

El dirigente advirtió que lo que vaya a acontecer hacia futuro con lo que decidan las bases es de “entera responsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas Públicas”.