Un sector del transporte urbano da un plazo de 48 horas al Comité para dialogar, advierten con la toma de empresas

El bloque de transportistas del Plan 3000 de la ciudad da un plazo de 48 horas a la dirigencia del Comité Interinstitucional del Censo de Santa Cruz para iniciar el dialogo, de lo contrario advierte que procederán a la toma de empresas.

“Vamos a dar 48 horas para sentarse a dialogar, de no ser escuchado el lunes vamos a hacer la toma de las empresas y no es justo, que los empresarios y la gente millonaria siga trabajando y la gente pobre no esté trabajando”, dijo Edgar Fernández dirigente del bloque de transportistas.

Protestó que otorguen días y horas de trabajo a otros sectores y que al transporte no le tomen en cuenta.

Explicó que el sector necesita trabajar porque tiene deudas con entidades financieras y deben cumplir con los gastos para sostener a sus familias.

“Son siete días de paro y los choferes no tienen que comer, deben a los bancos”, dijo tras destacar que este bloque de transportistas de la ciudadela Andrés Ibáñez, Plan 3000 integra a 26 líneas.