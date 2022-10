Una imagen desmejorada de Amaia Montero causa preocupación y polémica

Una publicación en la que se la ve muy desmejorada ha hecho que miles de seguidores se pregunten si ha sido realmente ella la que subió la fotografía

Fuente: El Comercio

Amaia Montero, la antigua vocalista del grupo español ‘La Oreja Van Gogh’, ha desatado la polémica con una publicación en su cuenta oficial de Instagram; se trata de una fotografía en blanco y negro en la que se ve la totalmente despeinada, apagada, sin maquilar, con una expresión envejecida y deprimida. La imagen tan negra de la cantante -muy en contraste de sus últimos ‘posts’ en la que se la veía muy ilusionada por la salida de su nuevo single- ha hecho que miles de sus seguidores se pregunten qué le ha pasado, además de barajar la idea de si realmente ha sido ella la que ha subido la fotografía.





Junto con la imagen, Amaia ha añadido un texto que ha preocupado enormemente a la comunidad sobre su estado psicológico: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?». En pocos minutos, su post causó toda revolución, llegando a convertirse en tendencia en Twitter, donde cientos de teorías se barajan ante el silencio de la propia cantante, su familia y su representante.

«Algo está pasando aquí… Esa foto la hicieron para perjudicarla y siento que esta editada.. Dense cuenta que esta respondiendo varios comentarios sin sentido’ Y etiquetando a algunas personas.. Siento que lo están haciendo simplemente para perjudicarla!!» decía uno de los comentarios. Una de las teorías que más apoyan los usuarios, puesto que la fotografía ha sido publicada dos veces y, además, parece que la cantante ha ido contestando de forma aleatoria, con temas variopintos, mencionando incluso a Pedro Sánchez.

A la teoría de que la cantante haya sufrido un ataque en su cuenta -parecido al padecido por Iker Casillas-, se le suma la idea general de que puede que Amaia Montero esté pasando por una etapa de depresión, por los que mensajes de apoyo y ánimo se multiplican a cada hora.