Uno a uno: conoce lo más destacado de los oradores del Cabildo cruceño

Durante un lapso cercano a dos horas, cerca de 20 oradores subieron al escenario montado para impulsar el Cabildo departamental de Emergencia por el Censo, donde se exteriorizaron demandas sectoriales, arengas políticas y desafíos a resolver por el Gobierno de turno.

En el escenario fue notoria la mayor presencia de oradores varones y menor presencia femenina, que estuvieron por encima de la representación indígena. Pese a que se había estipulado que solo tendrían una intervención de tres minutos, algunos no respetaron la regla de los organizadores y extendieron más de la cuenta el encuentro que tenía previsto concluir antes de las 20:30, según el Comité pro Santa Cruz.

Desde activistas a dirigentes vecinales, perfiles técnicos y líderes indígenas, así fue la intervención de los participantes:

Rómulo Calvo – Presidente del Comité pro Santa Cruz

Calvo fue el responsable del discurso central del Cabildo y quien leyó las dos únicas preguntas que fueron lanzadas a la multitud que se apostó a los pies de El Cristo Redentor. El discurso del dirigente cívico se adentró en la necesidad del Censo para marcar la ruta a seguir en el futuro y, con el respaldo de la multitud, dio un plazo de 21 días calendario al Gobierno de turno para oficializar la ejecución del Censo en 2023.

Calvo pidió que la convocatoria se publique un decreto en la Gaceta oficial del Estado, donde se determine que el proceso central tendrá su núcleo en el año 2023 y cuyos resultados se debe conocer en un lapso de 120 días

“Ya no valen la inútiles mesas técnicas, lo que vale es que usted cumpla con su deber. Debemos saber que el Censo es nuestro derecho y exigirlo es nuestro deber”, fue uno de los mensajes enviados al presidente Luis Arce.

Vicente Cuéllar – Rector de la Uagrm

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) es el perfil técnico de los convocantes al Cabildo, pero salió de ese papel al referir que “el pueblo está empezando a cambiar porque está recuperando la palabra (..) Para aquellos que decían que estábamos divididos queremos decirles que se equivocan porque la ausencia de una o dos personas no va a detener la fuerza de millones de ciudadanos que quieren una Bolivia diferente, con democracia y libertad para todos”, fue la sentencia del rector.

Cuéllar acotó que el 59% de los habitantes del departamento tienen menos de 25 años de edad, tema que observó como “una siembra” de semillas en tierra fértil que germinará para construir esa “Bolivia diferente”.

Respecto al tema específico de la educación, el académico sostuvo que de cada 100 bachilleres que se gradúan en el departamento solo 40 tienen acceso a la educación superior y el resto no cuenta con alternativas, ejemplo que sirvió para reclamar el censo para 2023.

Marcial Fabricano – Parlamento Indígena

“Yo he sido vulnerado por un régimen que no quiere saber del pueblo boliviano”, fue la voz del líder de tierras bajas, uno de los dos rostros visibles de los pueblos originarios, quien pidió unidad por el censo y así evitar cualquier sometimiento.

José Luis Santistevan – Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Porongo

El abogado constitucionalista apeló a la Ley para abordar la necesidad del Censo y exponer que el Gobierno transfirió obligaciones como salud y educación a los gobiernos subnacionales de Santa Cruz, pero no hizo lo propio con recursos. También expuso que en cada censo Santa Cruz sumó a tres parlamentarios en la Asamblea Legislativa y que eso no se traduce actualmente porque no se cumple con la obligación de ejecutar el censo.

Juan Yujra – Dirigente del transporte pesado

“Llegué a Santa Cruz y no me voy a ir nunca. Llegué sin un peso y ahora tengo todo gracias a esta tierra”, fue una de las frases más destacadas de este inmigrante que hizo una reseña sobre las raíces que echó en la región desde hace 30 años, a tiempo de exponer que el Censo es crucial para su sector que demanda más tramos carreteros y conectividad.

Roxana Graz – Presidente de Comcipo

La dirigenta del Comité Cívico Potosinista fue la voz de movimiento cívico nacional, de acuerdo con su intervención, aduciendo que existe una resolución de su sector que respalda que el Censo se ejecute en 2023. Sacó a relucir la problemática del litio en su región, así como la persecución a tres dirigentes de la entidad que representa.

José Ernesto Serrate – Dirigente cívico provincial

Arengó por un paro indefinido con bloqueos en las provincias, desde donde denuncian incendios y avasallamientos que se pueden resolver con más políticas y recursos. Además, expuso que en 15 días se prevé reactivar la Comisión Agraria Departamental, en coordinación con al Gobernación cruceña. Dentro de sus demandas también apuntó que el Gobierno debe convocar a los nueve departamentos para abordar un nuevo Pacto Fiscal.

Elymar Gacía – Sector estudiantil

La secretaria de Conflictos de la Federación Universitaria Local (FUL) también abogó por el paro indefinido y sostuvo que el responsable de esto no es Santa Cruz, sino el Gobierno por no escuchar a la ciudadanía. “Los jóvenes no somos ajenos a los problemas de este país y el día que nos paremos no será para negociar, sino para mandarlos a su casa”, fue una de las frases más duras de su intervención.

Raúl Hevia – Exsecretario de Salud de la comuna cruceña

El representante del sector salud habló en representación de más de 40.000 trabajadores que ven que urge que Santa Cruz tenga mayor especialización en materia sanitaria, “pero si no hay censo, no hay cómo atender al pueblo”, porque no hay recursos suficientes para hospitales, medicinas o contratara más médicos.

Wilfredo Anzoátegui – Presidente del Colegio Médico

“El centralismo se niega a realizar el censo lo antes posible porque nos quieren tener de rodillas, pidiendo, mendigando, pero no somos un pueblo así. Salud, siempre de pie, de rodillas solo ante nuestro Dios, renovemos nuestro espíritu de lucha, mantengamos la presión en las calles, necesitamos un paro para que este Gobierno nos escuche. Ya hemos hecho un paro de 24 horas y 48 horas, pero les valió nada. Y no vamos a desistir hasta que no se realicé el 2023”, fue la voz del dirigente sectorial

Dorian Guaristi – Dirigente Vecinal

Señaló que desde los barrios no se busca politizar el censo, sino reclamar lo que a la gente le corresponde y tener los recursos para que las autoridades ejecuten nuevas obras. “Queremos que nuestros hijos y mujeres reciban una atención digna, no queremos ser ciudadanos de segunda. Los vecinos demandamos respeto a nuestro derecho que es el censo”, remarcó.

Óscar Daniel Paz – Presidente de la Unión Juvenil Cruceñista

El líder juvenil rememoró el Memorándum del 1904, cuando la intelectualidad cruceña reclamó un ferrocarril para la región, no para beneficio propio, sino para toda Bolivia y así también reclamó un censo, a lo que agregó volver a las calles hasta lograr un censo para 2023. “Mesas técnicas y reuniones son pérdidas de tiempo”, apuntó.

Andrea Vaca – Activista

Abusó del tiempo que le dieron. Su discurso solo fue más corto que el de Vicente Cuéllar y Rómulo Calvo con más de siete minutos de intervención que se sintetizan en un llamado a la resistencia y la necesidad del Censo para el país. Incluso usó su tiempo para hacer que el público se tome de las manos y hacer una oración por Bolivia.

EN CONTEXTO: Santa Cruz pone al Censo como eje de su futuro y decide ir al paro indefinido si Arce no lo ejecuta en 2023

Sussy Montaño – Presidenta del Comité Cívico Femenino

Otra larga intervención que usó para dar testimonio de los aportes cruceños para abordar el derecho para la realización del Censo. Expuso que Santa Cruz es un lugar de encuentro, donde los bolivianos llegan para sumar. Pidió a todo el país asumir las determinaciones del Cabildo.

Carlos Mamani – Dirigente del transporte libre (truffis y taxis)

Pidió el cese de persecución política y sostuvo que están dispuestos a salir a las calles. “Hoy se acaban las persecuciones”, enfatizó.

Diego Condori – Presidente del Subcomité del Plan 3000

El representante de “los hijos del turbión” recalcó las necesidad de salud para la ciudadela, donde hay centros que solo operan por 12 horas o espacios que no cuentan con laboratorio, tema que se hace con recursos que no llegan por la falta de censo, según su criterio. También expuso que cada año hay 6.000 nuevo bachilleres en el Plan 3000 y todavía no hay una infraestructura académica superior para los barrios de esta zona de la urbe cruceña.

Jorge Santistevan – Coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado

Expresó que la gente que acudió al Cabildo lo hizo por “una voluntad propia y consciente de la necesidad y trascendencia del Censo como política de Estado”. Abogó por el paro y apuntó al Gobierno.

Adolfo Chávez- Líder indígena de Tierras Bajas

Fue el primer representante de los pueblos indígenas. Recordó que desde diferentes regiones más vulnerables llegan para recibir atención sanitaria, tema que fue reclamado a las autoridades nacionales. “Gracias Santa Cruz porque son ese clavo resistente que soporta el martillo y está hecho de acero para soportar esas persecuciones, calumnias y enjuiciamientos, ustedes tiene el corazón abierto para los bolivianos”, señaló.

Representantes de Plataformas Ciudadanas y Políticas

Las intervenciones tuvieron un tinte político y con tendencia radical, incluso Cristina Roca se animó a pedir revocatorio para el presidente Luis Arce Catacora, pese a que a la convocatoria se enfocaba en el censo.

También resaltó la participación del colectivo Ana Barba, desde donde pidieron federalismo y el “fin del terrorismo de Estado, la manipulación del Ministerio Público y un poder judicial transparente. Fue fraude, no golpe”, apuntó María A. Suárez.