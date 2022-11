Camacho sobre el Censo: “No aceptaremos otra fecha que no sea 2023”

El gobernador de Santa Cruz reiteró que el Gobierno no tiene la voluntad política de escuchar la demanda del pueblo cruceño, pese a que la comisión técnica demostró que es posible realizar el Censo en 2023.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Luis Fernando Camacho lamentó que el Gobierno esté asumiendo el tema del Censo de manera política y que se resista de forma ‘caprichosa’ en aceptar que la encuesta nacional se la puede realizar el 2023, como lo ha demostrado la comisión técnica del Comité Interinstitucional, que se encuentra en la ciudad de Trinidad reunida con autoridades del ejecutivo.

El gobernador cruceño ratificó que el Gobierno, en estas mesas técnicas, está jugando un rol de ‘juez y parte’ ya que es el único que se encarga de ver las propuestas planteadas y juzgarlas si es que sirven o no sirven.

“El paro va a seguir, estamos en las calles por una causa, una causa que el Gobierno abusivo ha cambiado la fecha de un censo, nos quieren dejar sin los datos que necesitamos. No se va a aceptar una fecha que no sea el 2023”, declaró Camacho.

La autoridad reiteró que la voluntad del pueblo cruceño en el Cabildo se respalda en el informe técnico realizado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que demuestra que la encuesta nacional se la puede realizar en 2023.

“Ese mandato debemos acatar y vamos a continuar con el paro y no vamos a ceder hasta que tengamos el Censo en 2023. La solución está en manos del Gobierno, por eso decimos que no hay la voluntad política para resolverlo, no podemos confiar en un Gobierno que no solamente está acostumbrado a robarle el voto a los ciudadanos, ahora quiere robarle hasta el Censo, y no lo vamos a permitir”, acotó.

Para concluir, el gobernador cruceño pidió a la población que continúa en las calles que no bajen los brazos, que se mantengan firmes en la protesta que pide el respeto a sus derechos de contar con un Censo en 2023.