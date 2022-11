Canelo reta a Agüero por defender a Messi: “Hay que tener huevos”

El pugilista méxicano sigue enzarzado con el argentino debido a una imagen donde se vio a Messi pisoteando la camiseta de México después del partido.

Simón Escudero

Fuente: https://argentina.as.com

Canelo Álvarez y el Kun Agüero no ponen fin a la batalla virtual debido a un posible pisotón, sin querer, de Leo Messi a la camiseta de México después de la victoria de Argentina, por 2-0, en el Mundial de Qatar. El último en mover ficha ha sido el pugilista que respondió al exjugador argentino.

“Tu también cabrón… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”, fue la respuesta de Canelo al primer mensaje de Agüero. Previamente, el argentino publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Ambos siguieron intercambiando mensajes y ante el mensaje donde Canelo llama ‘cabrón’ a Agüero, este le contestó con cierto grado de humor: “Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado😂 #AguanteArgentina #VivaMexico”.

La cosa no quedó así y Canelo fue el último en publicar en las redes sociales: “¿Desleal Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. ¡¡¡Más bien hay que tener huevos!!!”, público Álvarez.

El partido de Argentina y México finalizó en el campo aunque parece que todavía falta el pitido final. Pronto se verá si Agüero responde a Canelo o decide dejar pasar todo este asunto de la camiseta que influye también a Leo Messi.