Claure anuncia que la “limpieza” comenzó en Bolívar y habla de indisciplina de los jugadores

Bolívar inició la “limpieza” y esta no solo alcanzará al plantel, los cambios también son a nivel de los funcionarios, así lo anunció la tarde de este jueves el presidente del club paceño, Marcelo Claure, unos minutos después de conocerse que el torneo Clausura fue cancelado y que el fútbol no regresa hasta 2023 en Bolivia.

El presidente celeste destacó que fue un “lindo año en lo deportivo”, ya que lograron el título del torneo Clausura, lo que le permitió a la academia alzar su ansiada copa número 30 a nivel nacional y lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo no todo fue positivo, en su balance, Claure señaló que fue “un mal año en la indisciplina” señaló a “muchos jugadores y funcionarios” de no respetar la esencia del Bolívar y dedicarse a cosas extradeportivas.

“No sudan la camiseta y no les importa estar y algunos se dedican a la joda. La limpieza comenzó ayer y ahora vamos con todo”, agregó.

