$!Cronología de la Ley del Censo: Así fue el camino hacia un acuerdo por Bolivia y la pacificación

Arce Catacora promulga el Decreto Supremo 4824 con lo expuesto el día anterior, pero desde el Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz observan que en la norma no se estipulaba una redistribución parlamentaria o la reconfiguración de la cartografía de circunscripciones electorales. Surgen las primeras voces para convertir el decreto del Censo en ley.

El pedido de una ley cuenta con el visto bueno de una parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y surgen las primeras propuestas, entre ellas la del Comité Impulsor del Censo, que no solo busca la redistribución de recursos en septiembre 2024, sino también que el Órgano Electoral elabore un proyecto de ley para la reasignación de escaños en los departamentos, una vez se tengan los datos oficiales del Censo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pide para septiembre de 2024 los resultados del Censo y advierte que no podrá trabajar en la redistribución de escaños si no se cumple con ese plazo. Horas más tarde, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, acepta las condiciones y anuncia que los resultados serán remitidos en dicho mes.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señala que es “suficiente” viabilizar el Censo por medio de un decreto y dice que el empadronamiento es competencia del Ejecutivo; no obstante, la diputada Deisy Choque (MAS) lanza un proyecto de ley junto con la bancada cruceña del partido azul que contempla la distribución de escaños parlamentarios.

El Comité pro Santa Cruz anuncia que mientras no se apruebe la Ley del Censo, el paro para exigir el empadronamiento en 2023 se mantendrá vigente. La institucionalidad cruceña y legisladores de esa región anuncian “unidad férrea en torno al Censo para 2023”.

22 de noviembre

Se reinstala la sesión de la Comisión de Constitución y surgen diferencias entre oficialistas y opositores sobre un acápite que señala el año del Censo. El MAS pide convocar al ministro de Planificación y a los responsables del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la alianza Creemos apunta a retirar uno de los proyectos de ley presentados hasta ese entonces (hay seis sobre la mesa). El trabajo no avanza y se vuelve a dictar cuarto intermedio. La hostilidad y violencia escala en Santa Cruz.

23 de noviembre

Bochorno, gritos y empujones en la Comisión de Constitución en presencia del ministro de Planificación obliga a suspender la sesión y el presidente de esta instancia, Juan José Jáuregui, dice que “no hay garantías” y no se reinstalará la cita hasta que los opositores se disculpen. El presidente de Diputados convoca al pleno camaral para el 24 de noviembre.

Horas más tarde, Vicente Cuéllar anuncia que “técnicamente” el Censo ya no se puede hacer en 2023 y pide a los diputados de oposición tomar en cuenta este aspecto. En Santa Cruz se cumplen 33 días de paro.

24 de noviembre

En una jornada en la que se esperaba lograr consenso y trabajar en los avances en torno al proyecto de Ley del Censo, la labor se vuelve a entrampar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y el resultado fue un nuevo fracaso, por lo que no se abordó el tema en el pleno camaral. No obstante, la propuesta en marcha toma forma, con un artículo único que contempla las demandas cruceñas, pero ya no la fecha del empadronamiento.

25 de noviembre

Por medio del voto secreto, la Comisión de Constitución aprueba el proyecto de ley presentado por la diputada Deisy Choque (MAS) tras sumar apuntes de los opositores. Se remite la propuesta al pleno de la Cámara de Diputados y su tratamiento empieza en horas de la noche.