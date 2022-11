“Cuéllar me agarró a patadas”, dijo la diputada del MAS María Alanoca

Por su parte, el diputado del MAS Rolando Cuellar, negó la acusación, y pidió a la parlamentaria María Alanoca, de su partido que entregue un ‘certificado forense’, ya que tendría 20 testigos.

Fuente: Red Uno

La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), María Alanoca, denunció este miércoles que fue agredida por el diputado Rolando Cuellar, tras el altercado suscitado en horas de la mañana entre él y el diputado Gualberto Arispe, ambos de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes se agarraron a golpes.

“Esta mañana sale el diputado Cuellar de aquí amenazándome, agarrándome a patadas, hay una ley y sobre esta ley yo voy a hacer una demanda contra este señor Cuellar”, denunció la diputada también del partido oficialista, María Alanoca.

La diputada Alanoca se encontraba en el momento de la pelea entre ambos diputados, la misma fue captada por las cámaras donde se la ve increpar a Rolando Cuellar.

Alanoca reiteró que fue agredida por Cuellar, y aseguró que tiene lesiones, además señaló que fue insultada y amenazada.

“A mí me ha pegado esta mañana cuando hemos salido de aquí de la sala, me ha pateado y me dio un codazo”, reiteró Alanoca.

Por su parte el diputado del MAS Rolando Cuellar, lamentó este miércoles en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que haya sido ‘agredido físicamente’ por el diputado Gualberto Arispe, y otras tres personas.

Negó que haya golpeado a una mujer de su partido, refiriéndose a la diputada Alanoca, y dijo que su colega debería presentar un certificado forense, que evidencie las agresiones.

Agregó que solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de las instalaciones donde fue agredido, para corroborar lo que él manifiesta.

“Yo tengo más de 20 testigos, y estaban los medios, aparte vean las imágenes”, dijo Cuellar.

La mañana de este miércoles, los diputados Gualberto Arispe y Rolando Cuéllar, ambos de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), se agarraron a golpes en la Cámara de Diputados.