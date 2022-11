En lo que va del año hay 5 denuncias de violencia y acoso en unidades educativas en Oruro

Fuente: https://lapatria.bo

Uno de los aspectos que destacan las autoridades educativas de la gestión escolar 2022 es el retorno a la normalidad en las clases presenciales, sin embargo volver a las aulas también implicó algunos presuntos actos negativos en contra de los educandos.

«Específicamente así como violencia, tengo unos tres casos, si no me equivoco, si pero que no son de mucha gravedad», dijo el director distrital de educación.

En 2021 las unidades educativas de los municipios rurales ya retornaron a clases presenciales debido a la poca cantidad de contagios Covid-19 y a pedido de la comunidad educativa, este 2022 lo hicieron en la ciudad capital de manera progresiva, primeramente con clases semipresenciales.

Una de las denuncias más recientes fue de padres de familia de la Unidad Educativa La Kantuta III en contra de un maestro a quien acusaron de lastimar físicamente a un estudiante, al respecto Suárez señaló que este tema se está resolviendo internamente.

En lo que refiere a denuncias de posible violencia sexual, en la Dirección Distrital de Oruro se presentaron dos denuncias.

«Han habido dos casos que al momento conozco en específico y los cuales hemos remitido a las instancias que corresponden», añadió.

Las denuncias que llegan a esa instancia corresponden enviarlos a una comisión disciplinaria, y otras a las instancias pertinentes en el ámbito municipal y judicial para su investigación respectiva.

AÑO ESCOLAR

El año escolar 2022 terminará el 9 de diciembre, sin embargo el desarrollo curricular acabará el 2 de diciembre, los actos de promoción podrán realizarse desde el 9 de diciembre.