$!“Estuve a punto de dejar el fútbol”, reconoce Martins tras una campaña regular en Cerro Porteño

La muerte de Don Mauro Martins golpeó fuerte al delantero boliviano Marcelo Martins Moreno, que a su llegada a Santa Cruz la tarde de este lunes confirmó que se planteó dejar el fútbol, reconociendo que tampoco tuvo una buena campaña con Cerro Porteño, en Paraguay, a donde llegó tras ser goleador de las Eliminatorias sudamericanas.

“Estuve a punto de dejar el fútbol porque las cosas no me salían”, señaló Martins a su arribo a la capital cruceña la tarde de este lunes, en referencia a que no pudo tener una buena temporada con Cerro Porteño, donde solo pudo marcar siete tantos.