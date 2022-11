¿Experimento social o error garrafal? Miss Bolivia en el ojo de la tormenta por polémicas publicaciones

«Estuvo por 6 minutos en mi cuenta oficial» y estos fueron los resultados indicó Fernanda Pavisic.

Fuente: Red Uno

Fernanda Pavisic, Miss Bolivia 2022, terminó en la boca de todo el mundo ¿Por qué? Todo ocurrió al hacerse virales videos donde se burla de varias candidatas del Miss Universo, el clip estaba en su cuenta de Instagram, el hecho ha generado molestia y rechazo de miles de usuarios.

La cochabambina subió varias historias de Instagram, en donde se la escucha hablar junto a una amiga sobre las rivales que enfrentará en el Miss Universo. Entre risas, catalogaron a las representantes de Paraguay, Brasil y El Salvador en la sección “doñas”.

Mientras que las representantes de Ecuador, Aruba y Curazao, de acuerdo a Fernanda se encontraban en la sección “gracias por participar”. Pero las observaciones no concluyeron, se realizaron comparaciones entre la Miss Bolivia y Bárbara Cabrera, Miss Argentina 2022, a quien calificaron como “Miss Potosí”, uno de los departamentos de Bolivia.

Pero las burlas no concluyeron, en redes sociales se publicaron los comentarios contra Alessia Rovegno, Miss Perú; y Diana Silva, Miss Venezuela. Pavisic habría asegurado que parecen «transexuales”, denunciaron en plataformas como TikTok e Instagram.

Después del «experimento social», Fernanda Pavisic, subió un video justificando su accionar, indicó que decidió compartir el material, para mostrar cómo los usuarios de redes sociales, en vez de construir, destruyen. Aseguró haberse “jugado el todo por el todo”, tratando de dar un mensaje de concientización.

«Probablemente todos se estén preguntando porque puse en riesgo todos mis sueños. Se han puesto a pensar ¿Cuántos de los proyectos sociales de todas las candidatas se han vuelto virales o por lo menos han sido escuchados? Por ejemplo mi Proyecto Social, si hubiera tenido el alcance que este video tuvo, hubiera beneficiado a muchísimas familias que lo necesitaban en mi país. Esto nos hace pensar que a la gente no le interesa ayudar a los demás, pero sí destruirlo», aseguró Pavisic.

Nuevamente volvió a subir un video a sus redes sociales donde pidió disculpas a las candidatas y al departamento de Potosí. Asegurando que no fue la mejor manera actuar, dijo que cometido un error y que actuó de manera impulsiva sin consultar a las candidatas ni a Promociones Gloria, organizadora de evento de belleza en el país.

«Quiero que sepan que mi intención nunca fue lastimar a nadie, no justifico la manera en que lo hice, y estoy consciente que este fue un acto impulsivo y que debí consultarlo antes, tanto con las candidatas como con mi organización, que no estaba enterada de esto. Admito mi error y se que existen muchas formas de mostrar un punto y un mensaje, que la forma en que lo hice no fue la correcta», concluyó Pavisic.