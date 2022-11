Gobernación de Oruro inicia acciones para regularizar sus predios en Capinota

La Gobernación de Oruro tiene la documentación en orden de estos predios, está registrado en Derechos Reales de Quillacollo a nombre de la exprefectura.

Fuente: https://lapatria.bo

La Gobernación de Oruro iniciará las acciones legales pertinentes para regularizar los predios que posee en el municipio de Capinota-Cochabamba; el primer actuado será la anotación preventiva ante el juez de derechos reales en Quillacollo.

En 1999 durante la administración del exprefecto Carlos Borth, estos predios cuya extensión alcanza a 35 mil metros cuadrados se intentó transferir en calidad de venta al municipio de Capinota a un precio de 110 mil dólares aproximadamente, sin embargo esto nunca se consolidó ya que la Alcaldía de esa región no pagó “ni un peso”.

El jefe de la Unidad de Defensa Legal de la Gobernación de Oruro, Rickter Olivera Lozano, explicó que nunca se pudo perfeccionar la venta, es por ese motivo que el Gobierno Departamental agotó todas las instancias para poder llegar a un acuerdo conciliatorio con Capinota.

“Si bien el municipio de Capinota no ha tomado posesión del bien, en este último tiempo nos hemos enterado que estarían realizando trabajos de relevamiento topográfico, no entendemos el motivo del porqué y eso nos impulsó a constituirnos en ese municipio para tener conversación con la alcaldesa de Capinota”, apuntó.

Sin embargo vanos fueron los esfuerzos de las autoridades orureñas, ya que pese a la espera la alcaldesa de Capinota, Nancy Colque, no los atendió.

La Gobernación de Oruro tiene la documentación en orden de estos predios, está registrado en Derechos Reales de Quillacollo a nombre de la exprefectura.

Es por ello que la primera acción legal que se realizará será la presentación de la anotación preventiva ante el juez de derechos reales de Quillacollo a objeto de regularizar con un número de partida, matricular, y con eso sacar el folio real a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru).

“Por el momento estamos iniciando una anotación preventiva a objeto de que esos predios no puedan transferirse o no puedan expropiarlos, no puedan perfeccionarse ese derecho propietario que el municipio de Capinota en algún momento ha reclamado que supuestamente sería de su propiedad”, añadió.

Las anteriores administraciones de la exprefectura y Gobernación no realizaron acciones sobre este predio.

DATOS

En dichos predios existe una construcción antigua que año que pasa se deteriora, además se tiene una portera contratada por la Gobernación de Oruro.