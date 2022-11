Gobierno se desmarca de la postura de Evo sobre la mesa técnica del Censo

Asimismo, la viceministra pidió a la población y a los políticos de oposición que no se encuentran en la comisión técnica que no viertan declaraciones que desinformen y que politicen el tema cuando no están presentes en las mesas instaladas en la Universidad José Ballivián, de Beni.

Asimismo, confirmó que este martes el presidente Luis Arce Catacora dará un informe sobre los dos años de su gestión, donde detallará las acciones y labores que se han tenido en el último tiempo, resaltando así los aspectos sociales, educativos, labores y económicos.