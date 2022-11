Gonzalo Chávez: «El presidente Arce se ha distanciado del sector empresarial tradicional y formal”

Fernando Rojas Moreno

Fuente: El Deber

Los precios son bajos en Bolivia debido a la importación legal e ilegal de productos muy baratos de los vecinos y China por la fijación de un tipo de cambio real apreciado. El haber mantenido el tipo de cambio fijo por más de 12 años tuvo un costo medido en pérdidas de reservas internacionales significativo. En 2014, las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia llegaban a $us 15.000 millones. A septiembre de este año $us 3.853 millones. Parte significativa de estos recursos fueron utilizados para mantener un tipo de cambio real apreciado y fomentar las importaciones baratas.

Gran parte de estos resultados macroeconómicos se deben en gran medida a la bonanza externa de los últimos años y a las políticas de sustentación adoptadas y no así a las virtudes del modelo del Gobierno. El modelo primario exportador, rentista y comerciante que impulsa el presidente Arce está en un proceso de agotamiento que comenzó en 2014 y que se ha profundizado en los últimos años con el fin del ciclo del gas natural. Este sector brindó ingresos y tributos a la economía boliviana durante varios años. Sin embargo, el gas se está haciendo gas. En 2014, Bolivia exportaba $us 6.600 millones de este energético, el año pasado se llegó a $us 2.269 millones, un tercio de 2014. En el año que transcurre es probable que lleguemos a $us 2.900 millones. Bolivia ha dejado de ser una potencia gasífera para convertirse en un importador neto de hidrocarburos: gasolina y diésel. Por lo tanto, el motor financiero del modelo del gobierno está sin recursos. La política hidrocarburífera de Evo Morales y Arce, de poca exploración de pozos, ha matado a la gallina de los huevos de oro: YPFB. En el mediano plazo, no se vislumbra algún otro sector que sustente a la economía boliviana.