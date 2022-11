La Policía perdió el principio de imparcialidad, cuestiona analista en seguridad

Jorge Santistevan añadió que la institución está desmoralizada y que no cuentan con un buen trato, tras los hechos de violencia suscitados en Santa Cruz.

Fuente: UNITEL El actuar de la Policía en los hechos violentos registrados en varios días de lo que va del paro indefinido en Santa Cruz ha generado críticas a la institución verdeolivo, que según el analista en seguridad y militar en retiro, Jorge Santistevan, ya perdió el principio de imparcialidad y que está totalmente desmoralizada.

A decir de Santistevan, en el accionar de la Policía se evidenció a los efectivos policiales estar custodiando a grupos de choque que trata de provocar enfrentamientos con grupos de vecinos que se encuentran acatando el paro por la realización del Censo en 2023.

“Todo el accionar de la Policía, que vemos en las calles, parcializada con los grupos de choque, organizados por el MAS, partido político en función de gobierno, ya perdió el principio de imparcialidad”, sostuvo el analista en seguridad y militar en retiro.

Agregó que la institución del verdeolivo “está totalmente desmoralizada y no tiene capacidad ni siquiera para operar como verdaderos policías. No tienen buen tratamiento dentro de la institución y no tienen la logística, ni elementos. La Policía será sobrepasada por los cruceños, que no responden a ninguna figura político. El pueblo cruceño en lugar de atemorizarse está ganando más valor”, añadió.

Durante varios días del paro indefinido, la Policía se enfrentó a grupos de vecinos que protestan en las rotondas exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda para 2023, además de ser cuestionados por la cantidad de efectivos que llegaron de diferentes departamentos hasta la capital cruceña.

