Melvy Vargas: En las mesas técnicas solo deben participar técnicos y el INE

Melvy Vargas, docente y parte de la comisión técnica del Censo 2023, consideró que, de instalarse las mesas técnicas del censo, únicamente debería estar conformada por los técnicos que han presentado sus propuestas, tanto de Tarija, La Paz y Santa Cruz, con el Instituto Nacional de Estadísticas, sin la presencia de interlocutores de parte del gobierno.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Ojalá que en las mesas técnicas que se pueda dar estén los del INE y los que hemos realizado las propuestas (Santa Cruz, Tarija y La Paz), pero sin los interlocutores, o los opinólogos, si los que van a decidir son nuevamente los ministros que, no tienen conocimiento real de la parte técnica, entonces vamos a llegar a lo mismo de las otras veces y no vamos a avanzar nada”, subrayó la técnica.

Informó que, en la cumbre realizada en Cochabamba, en el corto tiempo, se pudo exponer un cronograma real para llevar a cabo el censo en 2023.

“En los 5 minutos de la exposición en Cochabamba, mostramos los cálculos, cómo se puede hacer con los rendimientos más bajos que se puedan tener y con los recursos humanos que ellos dicen que van a contratar, se puede hacer la actualización en 5 meses y medio y no en los 14 meses que ellos están planteando. También mencioné la segmentación, boleta censal y la captura de datos, que son las 4 actividades más gruesas y que se puede hacer de forma paralela algunas de ellas y no llegar a ocupar más de un año en esas actividades”, señaló.

Una de las observaciones que han realizado a la propuesta cruceña tiene que ver con la supuesta exclusión de pueblos indígenas “la señora Copa dice que en nuestra propuesta y actualización cartográfica excluimos a pueblos indígenas, la señora no entiende qué es una actualización cartográfica y un barrido total.

Ese día yo mencionaba que existían 3 millones 700 mil viviendas que deberían ser trabajadas y mencionaba que estaba clasificado por rendimiento en tres grupos: ciudades capitales, ciudades mayores que tenía otro rendimiento porque las viviendas son mucho más juntas y se puede avanzar mucho más rápido; las ciudades intermedio, ciudades pequeñas que son amanzanadas y el otro que vendría a ser el rural disperso, no hablé si eran pueblos indígenas porque pueden entrar en la categoría del área rural y es una de las cosas que hemos criticado al INE, que no se está haciendo barrido completo, ellos han mencionado que van a empezar a hacer el trabajo en el área rural pero lo están haciendo de forma desorganizada”, aclaró Vargas.

Para Melvy Vargas, no se debería demostrar que se puede realizar el censo en 2023, por el contrario, el INE debería demostrar que no lo puede hacer “Ruiz decía que demostremos que se puede hacer el censo en 2023, yo creo que no es el hecho que debemos demostrar, debería ser al revés, que nos demuestren ellos que no pueden hacerlo, qué es lo que han avanzado, hasta el momento no nos dicen cuanto de avance tienen, cómo están haciendo su plan de trabajo”, puntualizó Vargas.

La especialista aseguró que en un tiempo de 24 o 48 horas se podría tener una propuesta final si es que se trabaja en las mesas técnicas por tiempo y materia, además sostiene que los días de paro no afectaría en la realización del censo en 2023.

“Dependiendo la trasparencia que ellos tengan, la muestra de la información, nosotros podemos hacer por tiempo y materia y puede salir en 24 o 48 horas, porque no vamos a entrar en actividades que son netamente administrativas o netamente de logística del INE, estamos hablando de actividades netamente del operativo censal. Donde se puede reducir es en la actualización cartográfica, la segmentación, la boleta censal, la captura de datos y la capacitación y reclutamiento del personal.

Respecto al paro, el tiempo puede ser recuperado y no tendría influencia grande en la actividad total de la actualización cartográfica. Nosotros hemos estimado en las ciudades capitales un tiempo de 2 meses y medio utilizando los recursos que ellos han contratado”, manifestó Vargas.