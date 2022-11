«Mi hija no quiere volver a clases, tiene miedo», dijo la madre de la niña víctima de abuso sexual

La menor víctima de abuso sexual recibe apoyo psicológico.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Los padres de familia de la niña de 8 años víctima de abuso sexual, señalaron que la menor tiene miedo de volver a clases, al momento recibe apoyo psicológico. Los padres indicaron que la cambiaran de unidad educativa, piden que el adolescente agresor sea expulsado de la institución educativa

«Estaba ilusionada, le gustaba venir a clases. Ahora no puede porque tiene miedo, es algo bien triste lo que está pasando, mi hija es sólo una niña. Yo no sé qué clase de niño sea, no puede ser un niño, cómo puede pensar así», dijo la madre de la víctima. «De todas maneras mi hija ya no va regresar a este colegio, no sé qué vaya a pasar con el niño, pero eso ya verán ellos», aseveró el progenitor.

Durante la mañana de este viernes 18 de noviembre personal administrativo de la Unidad Educativa brindó una conferencia de prensa, señalando que la institución rechaza todo tipo de violencia que atente contra la integridad de niñas, niños y jóvenes al interior del establecimiento.

Desde el establecimiento indicaron que la sanción sería la suspensión del estudiante, la medida que fue rechazada por los padres de familia, que aseguran que el menor representa un peligro para otros niños.

Las cámaras de seguridad del colegio habrían captado parte de lo ocurrido, donde sólo se observaría como la niña fue llevada por el alumno de 13 años atrás de las aulas, donde procedió a realizar toques impúdicos a la pequeña.