Murió Jason David Frank, el “Power Ranger” verde

El actor estadounidense tenía 49 años

Fuente: https://www.infobae.com

El actor estadounidense Jason David Frank, conocido uno de los originales “Power Rangers”, murió este sábado en Texas, según reveló el portal especializado TMZ. El representante del artista indicó que estaba deprimido y que se quitó la vida.

El actor de 49 años murió en Texas, según confirmó su representante Brian Butler-Au.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, expresó Brian Butler-Au en un comunicados en las redes sociales.

De manera similar se pronunció Mike Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter Emanuel Jones, que dio vida al Power Ranger negro, Zack Taylor: “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

El intérprete saltó a la fama como Tommy Oliver en la serie original de los “Mighty Morphin Power Rangers”, que se remonta al debut de la serie infantil en 1993 cuando fue presentado como uno de los seis superhéroes que luchan contra el crimen y los monstruos, enmascarado de pies a cabeza y con habilidades de kung-fu.

El actor se casó por primera vez en 1994 con su esposa, Shawna Frank, con la cual tuvo tres hijos: Jacob, Hunter y Skye. Ambos se divorciaron en 2001. Dos años después, en 2003, el actor volvió a casarse, esta vez con la instructora marcial Tammie Frank, con la cual tuvo una hija, Jenna.