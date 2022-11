Oruro: Vecinos sorprendidos ante autorización de transferencia de predios de ex Metabol a mineros de Huanuni

La jornada de ayer, el presidente de la Comibol estuvo en la ciudad de Oruro e informó que Huanuni ya tiene adelantado desde el 2019 una resolución del directorio de la Comibol para autorizar al Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni un asentamiento urbanístico.

Vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Oruro, manifestaron su sorpresa al enterarse que los predios de la ex Metabol serán transferidos a los mineros de Huanuni para la estructuración de una urbanización, dato que fue confirmado por el presidente de la Corporación Minería de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe.

La jornada de ayer, el presidente de la Comibol estuvo en la ciudad de Oruro e informó que Huanuni ya tiene adelantado desde el 2019 una resolución del directorio de la Comibol para autorizar al Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni un asentamiento urbanístico.

Asimismo Quispe reiteró que dicha transferencia a favor de Huanuni está autorizada desde el 2019 y actualmente el trámite se encuentra en la Cámara Baja.

VECINOS

Ante las declaraciones de la autoridad de Comibol, el vicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Oruro y representante del Distrito 4, Oscar Delgado Sánchez, se mostró sorprendido en el sentido que en una inspección realizada en septiembre con la Brigada Parlamentaria de Oruro se garantizó realizar una ley de transferencia a favor del municipio para que se emplacen obras en los mencionados terrenos.

“Como vecinos y dirigentes del distrito y municipio de Oruro no podemos concebir que otros ciudadanos vengan a asentarse de otro municipio a Oruro, sabiendo que dentro del “casco viejo” no tenemos grandes espacios para hacer grandes proyectos, nosotros soñamos con un hospital de segundo nivel, una sub alcaldía pero por debajo de la mesa aparecen con esta versión”, observó Delgado.

Asimismo, el dirigente vecinal informó que desde la madrugada del miércoles los terrenos de la ex Metabol fueron tomados por los mineros de Huanuni por lo que se anunció que llamarán a una reunión de emergencia con presidentes del Distrito 4 para asumir acciones.

“Si sucede algo, algún enfrentamiento o alguna reacción toda la responsabilidad la tienen estas autoridades por no ser serios con nosotros. Creo que hay acuerdos políticos y pagos políticos de hace muchos años atrás con los mineros de Huanuni, pero no podemos permitir aquí a Oruro tiene que hacerse respetar, no podemos permitir que Huanuni venga a avasallar Oruro”, finalizó.