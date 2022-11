Parlamentarios de Oruro trabajan sin una agenda mínima regional

Pasaron dos años y a la fecha, la región no tiene una agenda mínima regional, pese a que el reglamento de esa entidad, establece que se debe elaborar este documento.

Los parlamentarios de Oruro a la fecha no elaboraron una agenda mínima regional para el departamento, por lo que su trabajo no está enmarcado en un objetivo claro. La Brigada Parlamentaria podría enfrentar un proceso por incumplimiento de deberes al no tener una dirección en su labor.

Ayer el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, ratificó que a esta altura del trabajo parlamentario no se tiene una agenda, pese a los constantes pedidos al entorno de la Brigada Parlamentaria para elaborarlo.

«Lamentablemente no se tiene, pese a las varias solicitudes de manera formal hechas con nota y de solicitudes que en varias sesiones de la Brigada se planteó como parlamentarios de Comunidad Ciudadana se hizo al pleno y a la directiva, por la necesidad de establecer esta agenda mínima regional, que además está establecida en el reglamento de las brigadas», manifestó.

Argumentó que en las dos gestiones parlamentarias que pasaron, los representantes de CC no fueron escuchados por los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), y no mostraron voluntad política para construir la agenda mínima regional, motivo por el cual, se ve a una Brigada Parlamentaria sin objetivos claros y al contrario se trabaja en una improvisación.

«Aguardamos que la mayoría del MAS reflexione sobre este tema, porque no se trata de una concesión o accesorio que no tiene mayor importancia. Es una obligación de la Brigada Parlamentaria construir y tener esta agenda mínima regional, pero no se entiende de esa manera y en estas dos gestiones no le han dado importancia», afirmó.

Añadió que, en este tiempo, lo único que recibieron, fueron negativas e indiferencia de los parlamentarios del MAS.

TRABAJO

En relación al trabajo parlamentario, es a «ciegas». Sin embargo, dijo que, como CC, ante la inexistencia de un documento, se elaboró una agenda de trabajo legislativo, en temas de fiscalización, comisión indígena originaria, entre otros.

Plantearon que sea la base de discusión para la elaboración del documento de la Brigada Parlamentaria, pero no se tuvo respuesta.

«Lamentablemente, de manera institucional durante estos dos años hemos carecido de esta agenda, es lo que hemos ido reclamando y lo seguiremos haciendo. Aguardamos que la siguiente mesa directiva de la Brigada asuma con mayor consciencia y responsabilidad, finalmente podamos tener esta agenda como un documento urgente en función a las competencias y el trabajo parlamentario», indicó.

INCUMPLIMIENTO

Al no tener una agenda mínima regional, como se establece en el reglamento de la Brigada Parlamentaria, Urquidi manifestó que se estaría incumpliendo deberes y en su momento se podría accionar una denuncia ante las entidades competentes, como el Ministerio Público.

«Hemos presentado cuatro notas y en una de ellas mencionamos que esta omisión por parte de la Brigada Parlamentaria, podría generar consecuencias institucionales, entonces, el incumplimiento de deberes es una consecuencia que podría recaer sobre los parlamentarios, responsabilidad de tipo penal», dijo.

LA PATRIA intentó comunicarse con el senador Rubén Rodríguez y el diputado Juan José Jáuregui para tener una versión del MAS respecto a este tema, sin embargo, no se tuvo fortuna.