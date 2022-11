Quintana llama «descerebrados» y «peones» a masistas que son contestatarios al Chapare

Quintana continuó atacando contra el bloque renovador, los acusó de corruptos y traicionar la lealtad a Evo Morales y al proceso de cambio por unos cuantos cargos en la Asamblea Legislativa.

Exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Foto: Captura video

Fuente: ANF

La Paz. – El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana apareció este sábado en una conferencia que se realizó en la Universidad Indígena Boliviana (Unibol) Quechua Casimiro Huanca, donde llamó «descerebrados» y «peones» a aquellos parlamentarios del bloque renovador del Movimiento al Socialismo (MAS) que asumieron una actitud contestataria al Chapare. Además, convocó a la unidad ante los intentos de división en ese partido.

“¿Saben que dijo algún diputado descerebrado al Trópico? no hay que darle más poder, el Trópico no tendrá más diputados ni senadores. Quienes afirman eso no conocen este territorio rebelde, no conocen este baluarte anti imperial por eso subestiman al Trópico. Estos peones descerebrados todavía vienen a ofender a este territorio de dignidad”, manifestó la exautoridad.

Después de la elección de Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del MAS Rolando Cuéllar, del bloque renovador, dijo que terminó el “dedazo” de 14 años y que los legisladores del Chapare nunca más volverán a asumir cargos jerárquicos en la Asamblea Legislativa.

“Queremos decirles a los del ala radical que se terminaron los dedazos de los 14 años, vuelve la democracia después de 14 años. La renovación empieza, una nueva gestión 2022-2023, el Chapare nunca más va a asumir un cargo dentro de estos cargos jerárquicos (de la Asamblea Legislativa)”, afirmó Cuéllar en esa oportunidad.

Ante la conformación de la nueva directiva en la cámara baja, las disputas en el instrumento político se hicieron más evidentes entre el bloque evista y el renovador. Incluso llegaron a los golpes y a los insultos en la Asamblea Legislativa. Este último bloque se impuso en la conformación de las comisiones y comités en la instancia Legislativa, mientras que los del ala radical denunciaron manipulación en las listas.

En la Unibol Quecha se desarrolló la conferencia magistral: Redescubriéndonos en nuestra historia y siendo críticos de la geopolítica global, evento el que participó el excanciller Fernando Huanacuni y el líder del MAS, Evo Morales.

Quintana continuó con sus arremetidas contra el bloque renovador a quienes los acusó de corruptos y traicionar la lealtad a Evo Morales y al proceso de cambio por unos cuantos cargos en la Asamblea Legislativa.

“Dentro del MAS, dentro del gobierno hay oportunistas que están sacando la cabeza. A esos se les da un pesito y sacan la cabeza, se termina su pesito y bajan la cabeza. Eso es prebenda, corrupción. No compañeros, aquí no hay eso, aquí hay luchadores”, añadió.

A la vez, advirtió a los asistentes a la conferencia que la estrategia de la derecha es dividir a las organizaciones sociales y que están usando a parlamentarios del instrumento político, exhortó a que estén más unidos ante los planes de desestabilización. Advirtió que el tiempo de los traidores es limitado y no quedarán impunes ante la conciencia de las bases.

/EUA/NVG/