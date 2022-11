Resistimos a lo “Cañoto” por Bolivia

El coronel José Manuel Baca, “Cañoto”, nació en Santa Cruz de la Sierra el 10 de diciembre de 1790. Al igual que este protagonista de la historia de Bolivia, los valientes e intrépidos cruceños toman acciones de resistencia, solo defienden su tierra natal del avasallamiento gubernamental, que solo lanza arsenales de discordia, conspiración y trastorno de la paz pública.

Con los acontecimientos que se van dando en Santa Cruz, los bolivianos nos damos cuenta de que en Bolivia es desastroso el ejercicio de las instituciones, el único responsable de lo que ocurre en el oriente boliviano, es el gobierno incapaz de poder a través de sus instancias como el INE, poder ejecutar el CENSO para la gestión 2023, el actuar de la Policía Boliviana es deleznable, por no decir vergonzoso, es impracticable el régimen constitucional, los horrores de la anarquía las paga irremediablemente el pueblo sencillo y trabajador que solo quiere que funcionen sus instituciones.

En esta coyuntura del conflicto, tocará a los partidarios del MAS, el turno de quedar mal colocados ante el concepto público. El gobierno del MAS es ciertamente inestable y más que inestables es algo tormentoso.

El sufrimiento de este pueblo cruceño cansado, está cercado por la inconsciencia y la intolerancia de un partido político, extraviado ideológicamente. El opresor y el represor es el gobierno, el sedicioso es el gobierno autoritario que no respeta el clamor y la voluntad popular de un pueblo que ya decidió.

Los bandos políticos en Bolivia, tercos, ceñudos e implacables, hacen de Bolivia al desgarrarse uno a otro mucho daño interno, desgarrando, por ende, las entrañas de nuestro propio país. Donde quedo el discurso del presidente Arce, donde decía: “Seré un presidente justiciero, recto y obediente a la ley”, solo quedo en el discurso hueco y vacío al que estamos acostumbrados cada 6 de agosto. Aquí existe una conspiración misteriosa que nace del mismo gobierno, en el mismo seno del gobierno nace la idea de que el Presidente no termine constitucionalmente su gestión, pero son buenos para buscar culpables donde no los hay.

El gobierno, que no advierte, como resultado de sus desmanes policiales, solo causa sobresalto en la población cruceña, sigue por la misma pendiente usando los medios opresivos de la fuerza bruta policial y de los grupos de choque vandálicos contratados para causar miedo en la población oprimida que solo es simple espectadora. El uso legítimo de la fuerza a través del Estado para la defensa de un partido político, no es otra cosa que Terrorismo de Estado, en un Estado de Derecho legalmente constituido, la Policía Nacional defiende a la población y es pacificador del conflicto, no incitador material e intelectual del mismo.

Se utilizan medios opresivos y tiránicos propios de un sistema despótico para desinformar a la población boliviana y agredir a los periodistas que lo único que hacen es cumplir su labor de informar, en los puntos de bloqueo y los puntos de cerco a la ciudad de Santa Cruz. El gobierno Nacional maltrata por soberbia, por resentimiento y por sostenerse en el poder a la región de Santa Cruz, es indudable que el malestar crónico comienza a penetrar con agudeza en la región interna de la ciudad.

Lo que domina en este conflicto es la discordia y la falsedad que existe al interior del instrumento político, ¿Sabe que ya muere políticamente, más acaso por eso mismo no morirá la hermandad del pueblo boliviano?

La política boliviana nos ha tenido a todos encerrados, con posturas intransigentes, cuya lógica es la imposición a la libertad de elección peor si viene esta postura del gobierno, hay que liberarnos de este encierro, hay que decir adiós a las pasiones bastardas y rencores políticos, que con el tiempo tardan en curarse las heridas y el sentimiento de la nación termina por distorsionarse.

Señor Presidente, los deseos de venganza, los odios, y la división han sido propiciadas por ustedes, en su propio seno está el cáncer que corroe las entrañas de su propio partido, si es que no se ha dado cuenta. Nadie quiere darle un golpe de Estado, tal vez alguien entre sus filas, los bolivianos y los cruceños somos gente humilde y trabajadora, no vivimos de la política, vivimos de nuestro propio trabajo y si hay que defendernos del abuso de poder y la corrupción resistimos a lo “Cañoto” o como cualquier otro héroe nacional que abunda en nuestra historia.

Jhonny Vargas es Politólogo