Senadora del MAS llevará a la Comisión de Ética a su jefe de bancada por acoso político

Previa a la sanción de la ley del Censo de Población y Vivienda en la Cámara de Senadores este martes, la asambleísta Roxana Nacif (MAS-IPSP) denunció acoso político e insultos por parte de su jefe de bancada, Miguel Pérez, situación por la que se exigirá una sanción y se llevará este escenario a la Comisión de Ética y Transparencia de la Asamblea Legislativa.

“Es increíble que en los grupos de WhatsApp que tenemos como bancada estemos discriminadas las personas y autoridades del oficialismo que pensamos diferente, que analizamos. Ahora pensar igual que mi compañera de la oposición es traición, coincidir con el voto de un compañero de la oposición es traición solo por apoyar a un departamento que nos necesita”, lamentó la senadora.

La denuncia surgió después de que otras senadoras del partido azul expusieran que desde su propio partido las tildan de “traidoras” solo por dar el visto bueno a la ley sancionada, situación que también viven parlamentarios oficialistas en la Cámara de Diputados, de acuerdo con las denuncias que salieron a la luz en los últimos días.

“Yo no entiendo por qué tanta rabia, odio o no sé cómo llamarlo solo por pensar diferente en esta ley. Nosotros nos hicimos asesorar, tenemos un equipo jurídico y técnico. Hacen parecer que los estamos haciendo mal los que aprobamos esta ley”, expuso Nacif, a tiempo de exponer que se pedirá la sanción correspondiente contra Pérez. “No podemos permitir que esta clase de machistas no estén insultando”, acotó

En su defensa, el jefe de bancada manifestó que efectivamente debe funcionar la Comisión de Ética, pero apuntó a las senadoras del MAS al exponer que se respetó el voto de cada representante del Senado y sostuvo que los ‘trapitos’ se lavan internamente. Remarcó que en su bancada hay un nuevo grupo que quiere menospreciar a personas como Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara Alta.

“No puede ser que toda su malacrianza traigan aquí. Vamos a ser drásticos como bancada del MAS porque se ha incurrido en querer desprestigiar, menospreciar al presidente del Senado y él es de la bancada del MAS, les guste o no”, señaló Pérez, en referencia a supuestas mofas contra el presidente del Senado.

No obstante, Nacif subrayó que los asambleístas que votaron a favor de la ley lo hicieron por pacificar a la región cruceña. “Será porque no soy abogada o profesional, tengo la desgracia de ser insultada por el jefe de bancada del masismo, me dijo ignorante por pensar en mi pueblo y mi patria. Me dicen traidora”, señaló

Otra de las senadoras cuestionadas fue la cruceña Soledad Flores (MAS) quien al inicio de la sesión solicitó la dispensación de trámite para acelerar el tratamiento de la ley que fue sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

El senador Henry Montero (Creemos) resaltó que en esta jornada quedó demostrado que los asambleístas tienen capacidad de debatir. “Vemos que democracia no es levantar la mano, sino disentir y llegar a acuerdos”, expresó antes de la sanción a favor de la nueva norma.