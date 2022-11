“Tiró el gas directo al coche, a quemarropa”, madre relata cómo policías atacaron a su bebé

“Estábamos retornando de la farmacia, a dos cuadras de la rotonda, y vimos que empezaron a echar los gases (…) la gente empezó a correr, y mi reacción fue agarrar a mi hija e irme, había unas tejas con un hueco y la iba a meter ahí para que no le lleguen los gases, a lo que iba a meterla, el policía se para y nos mira riendo y se lo tiró (el gas) directo al coche ”, contó a UNITEL, Estefany Méndez, mamá de la menor.

“Una señora apareció con vinagre y eso le echamos a la niña porque no reaccionaba y ella olía solo a gas , el gas quemó la cabecera donde ella estaba echada y su mamadera”, manifestó indignada.

“Se paró y tuvo tiempo de cargar su arma y no los tiró directo, así a quemarropa, lo que más rabia me da es cómo él se reía , y vinieron sus otros colegas y empezaron a dispararnos más gas”, relató.

La desconsolada mujer aún no comprende el accionar del efectivo , ya que asegura que se tomó su tiempo para cargar y lanzar a quemarropa el gas contra la humanidad de la bebé.

Afortunadamente, la menor pudo ser atendida por unos paramédicos y después fue trasladada a un centro médico donde permanece internada. Actualmente, está en observación debido a que absorbió una gran cantidad de gas y se teme que pueda convulsionar.

Ante el accionar policial la señora Estefany afirma que presentará una denuncia formal en contra de los efectivos, debido a que atacaron a su hija sin ninguna necesidad, además, que ellos no estaban en el conflicto.

“No voy a tener piedad, como ellos no tuvieron piedad a tirarle a mi pequeña, ayer apenas cumplió 11 meses, para que ellos vayan y tiren a quemarropa, como si ellos no tuvieran hijos, madre, para tener pena”, agregó la mujer.

En estos enfrentamientos, también resultó afectado un periodista de la red UNITEL, Leonardo Gil, quien recibió una puntada en uno de sus dedos luego de que los policías le lanzaran un gas a la altura de a mano cuando él se encontraba realizando la cobertura.