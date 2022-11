Transporte pesado amenaza con bloqueo de carreteras si no se aprueba pronto la Ley del Censo

El dirigente del transporte pesado, Juan Yucra, amenazó este jueves con un bloqueo de carreteras si no se agiliza la aprobación de la Ley del Censo en esta semana.

“Ya no vamos a dejar pasar alimento al interior del país, va a haber un cierre total de las carreteras, no va a circular de ninguna manera. Y decirle a ese diputado que dijo: ‘que bloqueen aunque sea tres años’, a ver si van a aguantar tres años de bloqueo, que no salga víveres de aquí de Santa Cruz, a ver si van a aguantar sin víveres”, dijo Yucra.

Agregó que esta decisión se definirá en un ampliado del transporte pesado. Indicó que estas acciones son respuesta al temor de que el gobierno nuevamente “pueda mentir” y que no se lleve a cabo el censo.

El dirigente dijo que ahora “la pelea” es que se realice el censo con sus resultados respectivos antes de las elecciones de la gestión 2025-2030.