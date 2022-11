Trigésimo primer día de paro

Cuando se inicia un conflicto, uno se traza metas a conseguir, objetivos que cumplir, hace análisis de correlación de fuerzas, cuales son las fuerzas con la que yo cuento, cuales las que tiene mi enemigo y cuales son los métodos, todos pacíficos, que debo utilizar para lograr una victoria.

Siempre son dos partes las que intervienen, en este caso es Santa Cruz y el gobierno totalitario del MAS los actores principales.

Los cruceños somos una sociedad que nos gusta ganar, somos triunfadores por naturaleza, el éxito de nuestra sociedad se basa en el triunfo individual de sus miembros.

Pero en un conflicto social, en una lucha por el poder, en una relación traumática entre quienes queremos vivir en libertad y quienes quieren someternos, las reglas de juego no existen, el gobierno apela y apelara a todo tipo de trampas, engaños, malas artes para lograr su victoria.

La salida de un conflicto puede categorizarse en 4 tipos:

PERDIDA – PERDIDA: Este resultado es el peor, donde no has avanzado nada desde el inicio del conflicto hasta su finalización.

GANANCIA-PERDIDA: En este escenario solo una de las partes sale beneficiada con la gestión del conflicto.

La otra parte está descontenta con el resultado, lo que puede acabar ocasionando un nuevo conflicto.

GANANCIA – GANANCIA: En este tipo de resultados, las dos partes salen contentas de la resolución del conflicto. La solución es satisfactoria para todos y nadie ha sido ignorado.

MITAD Y MITAD: En este escenario las dos partes tendrán que ceder y abandonar parte de sus pretensiones.

Escribo este cuadro, que es básico en negociación política, porque después de 31 de un conflicto que ha tenido momentos en el que el gobierno creyó que nos derrotaba y otros momentos en los que nosotros creíamos que lo derrotábamos al gobierno, es hora de hacer un análisis estratégico para saber que terrenos estamos pisando, si hemos avanzado, desde el inicio, si hemos retrocedido y siguiendo con nuestro sacrificio que mas podemos conseguir.

Al pueblo cruceño todo el país tiene que sacarle el sombrero por su valentía, coraje, decisión y amor por la libertad de su tierra.

Es hora que los dirigentes estén a la altura de ese pueblo y tengan la claridad para guiarlos hacia el triunfo.

Lo que no podemos hacer creer al pueblo inocentemente que el enemigo nos dará la razón, nunca la oposición ha ganado una batalla en el parlamento, los gobiernos totalitarios no conceden nada a quienes no piensen como ellos.

En lo personal creo que es momento de cambiar de estrategia, buscar medidas alternativas que signifiquen menos sacrificio del pueblo y mas sacrificio de los dirigentes, que la gente vea que aquellos hombres y mujeres que a través del voto le deposito su confianza, le devuelvan esa confianza sacrificándose, a veces pequeños actos heroicos cambian por completo una coyuntura.

Hay momentos en la historia política de un país que nacen personas que pasan a la historia, como paso con Andres Ibañez que inicio la revolución federal e igualitaria, Melchor Pinto que fundo el comité Pro Santa Cruz, las cuatro mujeres mineras a la cabeza de Domitila de Chungara que inicio una huelga de hambre y consiguió una amnistía general e irrestricta y tantos otros ejemplos que quedan en la historia.

La pelota esta en la cancha de lo nuevos actores políticos a los que el pueblo les dio la confianza con la ilusión de que no los defrauden.

Como dice el dicho popular «HOMBRE COBARDE NO ENTRA A PALACIO».

HASTA LA VICTORIA FINAL……..VIVA BOLIVIA LIBRE!!!!!!!!!

Guido Añez Moscoso