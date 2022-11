Vigésimo sexto día de paro

LA RELACIÓN CONFLICTIVA DE SANTA CRUZ CON EL PODER CENTRAL

La conflictiva relación del oriente boliviano con el poder central data desde el siglo 19, nuestra lejanía física del poder y nuestra ansia de superación hizo que durante centenas estemos rogando al poder central, integrarnos al país al cual, había decidido nuestros antepasados pertenecer.

La expedición de Ñuflo de Chávez partió de Asunción para fundar Santa Cruz, nuestra cercanía con el Río de la Plata se acrecentó durante la guerra de la Independencia y la relación con el Alto Perú era casi nula, pero así nos incorporamos a Bolivia en el año 1825 y desde ahí hasta nuestros días no hemos tenido una relación fructífera y un diálogo sincero y franco con el poder central, la represión y asesinato de Andrés Ibáñez con su revolución federal e igualitaria, la lucha por el ferrocarril, el memorándum de 1904, las luchas por las regalías y la invasión de Ucureños en 1958, el prImer cerco a Santa Cruz de Evo Morales en el año 2008, el criminal cerco y envío de tropas a reprimirnos en octubre del 2022 ordenado por Luis Arce, son unas pocas muestras de la animadversión que ha tenido el poder central con Santa Cruz y el oriente boliviano.

Me recuerdo una anécdota que me contó Leopoldo Fernández, un notable Pandino víctima del autoritarismo del MAS, me dice nosotros solo teníamos comunicación aérea con Bolivia, fue en el gobierno de Jaime Paz, el año 1990 que recibimos por carretera el primer camión con cerveza por tierra que llego a Cobija, el abandono del poder central fue espantoso.

La visión de país de las elites gobernantes ha sido muy reducida en términos territoriales y también en aceptar la diversidad cultural y étnica que tenemos en Bolivia.

Nuestros historiadores políticos han escrito mucho sobre la construcción del Estado, pero absolutamente nada sobre la relación del Estado con sus territorios en un país diverso.

El año 2022 se va a convertir en el inicio del conflicto más largo que va a tener el país con la región oriental de Bolivia, cuando Santa Cruz plantea la fecha del censo 2023, la fecha, es el elemento más fácil de solucionar, pero se ha convertido en una cuestión de estado para el poder. ¿Por qué esto?

Porque las consecuencias de un censo bien realizado, con miles de ciudadanos censando y con un control social estricto, desenmascara varias imposturas del masismo para con el país y con la comunidad internacional.

Primero, la autoidentificación étnica que convertirá a Bolivia en lo que es UN PAÍS MESTIZO, porque la pregunta introducida en el censo del año 2001, fue tramposa y les dio pie a crear un proyecto político de reivindicación de lo indígena, que no tiene nada que ver con la realidad nacional.

En lo personal, creo que la incorporación indígena en la política nacional es importante, pero no somos un país de mayoría indígena.

Segundo, desde la Ley de Participación popular los recursos se reparten por habitante al lugar donde vive ese ciudadano, y los recursos que recibirá Santa Cruz, serán mucho mayores por la inmigración de todo el país hacia el oriente.

El estado se va a ver en la obligación de crear un fondo de compensación para no disminuir los ingresos de aquellas regiones que se han vaciado poblacionalmente.

Tercero, los diputados nacionales se eligen por población, lo que implica que Santa Cruz, al ser el departamento que tiene mayor cantidad de habitantes, pasara a ser el primer departamento con representación política del país, y ese cálculo lo sabe el MAS, y por eso también se conflictúa para acceder al censo.

Y por último, el Padrón electoral, más allá de las sospechas fundadas de fraude, por el crecimiento desmesurado del padrón desde el año 2005 al 2020 (la población creció un 32% y el padrón un 99.74%) la pandemia ha acrecentado la inmigración campo ciudad, debido a que pese a gozar de la mayor bonanza económica de la historia nacional, no se atendió a las zonas rurales con hospitales ni escuelas de primer nivel y el voto urbano que se calcula en 70% no le favorece al MAS.

Estos cuatro puntos los he desarrollado para que vean que la lucha por la fecha del censo encierra más de lo que pensamos y las conclusiones y datos finales agravara la relación de Santa Cruz con el poder central.

Por eso mi sugerencia a los legisladores es que, aunque la fe del estado se ha puesto en duda por la naturalidad con la que mienten desde el presidente hasta los ministros y voceros del Gobierno, la ley tiene que contener todos estos puntos para minimizar la conflictividad de los próximos años entre la ciudadanía de Santa Cruz y el agonizante proyecto totalitario de poder del MAS y su invento más desastroso «El Estado Plurinacional».

¡HASTA LA VICTORIA FINAL… VIVA BOLIVIA LIBRE!!

Guido Añez Moscoso