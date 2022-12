Arias asegura que prefiere gobernar con la gente antes que con los concejales que «traicionaron a La Paz»

Tras la promulgación de una polémica ordenanza municipal sobre construcciones irrestrictas. Esa ordenanza permite la construcción de edificios sin límite de altura y sin dejar retiros entre edificaciones.

Fuente: Brújula Digital

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo este miércoles que prefiere gobernar con la gente antes que con los concejales que «traicionaron a La Paz», después que cuatro de su bancada apoyaron a dos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la promulgación de una polémica ordenanza municipal sobre construcciones irrestrictas.

“Gobernaré con el pueblo, llamaré a la Asamblea de la Paceñidad y pueblo paceño no podemos soportar esto, no podemos ser estúpidos; hemos sido traicionados”, afirmó Arias en conferencia de prensa junto a secretarios municipales.

La ordenanza municipal No 046 fue promulgada por los concejales Óscar Sogliano, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Lucio Quispe, todos de Por el Bien Común Somos Pueblo, la bancada mayoritaria, además de sus colegas, Javier Escalier y Pierre Chain, del Movimiento Al Socialismo. Esa ordenanza permite la construcción de edificios sin límite de altura y sin dejar retiros entre edificaciones.

Arias afirmó que a los concejales de su bancada, así como a los de la oposición, que traicionaron al municipio de La Paz no les interesa el bien común. “No les importa porque al final de cuentas lo que prima es la plata, eso es lo que nos está destruyendo a nosotros, por eso he decidido romper y paceños y paceñas sepan quiénes los están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza que no piensa en el bien común, que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad”.

El burgomaestre tiñó un vaso de agua con tinta azul, en referencia a que la corrupción vino del MAS, y luego aplastó una imitación de edificios. También tiró billetes en la mesa de la conferencia de prensa, para denunciar la corrupción de quienes votaron a favor de la ordenanza.

Al mediodía de este miércoles, en ausencia de la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Yelka Maric, que estaba presentando precisamente una demanda contra esta norma, el vicepresidente Javier Escalier (MAS) asumió el mando del ente deliberante y promulgó la ordenanza municipal No 046, rechazada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, colegios de ingenieros, arquitectos y universidades, pues avala, entre otros, construcciones irrestrictas superiores a los 40 pisos y solo en diez sectores de la urbe paceña.

“Levantemos la voz e identifiquemos qué concejales son enemigos de La Paz”, dijo Maric, en referencia a los concejales de Por el Bien Común Somos Pueblo que votaron contra los intereses de los paceños, pues la norma promulgada prioriza construcciones con 40 pisos solo en 10 sectores de La Paz: plaza Villarroel (Miraflores); Calacoto y San Miguel; Irpavi y Achumani; Obrajes; Macrozona Llojeta, La Florida y El Gramadal; Achumani; Costanera y la Av. Muñoz Reyes; la plaza Uyuni y el mercado Yungas; y el ingreso a Mallasilla.

El alcalde Arias alertó que la comuna paceña no permitirá que los responsables de la promulgación de la norma queden impunes. “La extorsión no está en mis manos; ustedes los conocen (concejales), yo los busqué porque pensé que podían aportar a la ciudad y ahora miren lo que están haciendo, tomaremos las medidas pertinentes, tomaremos las medidas legales, pero lo que le están haciendo a La Paz, creen que va a quedar impune”.

