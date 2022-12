BOA pagará una recompensa de $us 500 para quien encuentre al gato Tito

Complementó que hasta la fecha no se tiene avances en la búsqueda, por eso, ahora ofrecen la retribución.

“Hablé con gerencia de BOA y solicité un monto para que se hagan responsable del pago de la recompensa y me respondieron que se harán cargo de los 500 dólares para la persona que encuentre a Tito”, afirmó este sábado la dueña del gato Tito, Andrea Iturre.

“Hoy hemos hecho un recorrido con los canes por el barrio (en Tarija), pero no tenemos ninguna pista. Ahora me voy a enfocar en el pegado de los afiches de la recompensa y me colaborarán unos voluntarios”, manifestó Iturre.

Tito se extravió la noche del pasado jueves, en el aeropuerto de Tarija, mientras él y su dueña esperaban un vuelo de BOA, rumbo a Santa Cruz, que se retrasó más de dos horas. La mascota se encontraba sedada, en un canil que tenía seguro doble.

Las imágenes del aeropuerto no muestran qué pasó con Tito, pero sí delatan la inquietud de los operadores cuando el felino desaparece.

A Santa Cruz solo llegó el canil, cerrado. Para Iturre, Tito no podía salir del canil, porque el espacio entre las rejas es muy estrecho, además el canil solo podía ser abierto desde afuera.