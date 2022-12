Cerca a 200 camiones quedan en lado peruano y hay otros 500 en la frontera, según el Gobierno

El Gobierno de Bolivia ha reportado este lunes que “solo” unos 200 camiones bolivianos quedan en territorio peruano atrapados en medio de los bloqueos de caminos. En tanto, medio millar se encuentran en la frontera, en lado boliviano, para intentar llegar al vecino país.

“Son alrededor de 200 unidades de transporte que todavía quedan del lado peruano y anunciar que ayer han pasado 169 unidades vacías y 70 con carga, entonces, ya queda solamente estas 200 unidades de transporte”, indicó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, en una conferencia de prensa.

En ese contexto, la autoridad puntualizó que “hay 500 unidades de transporte del lado boliviano que esperan poder salir” y que genera “una congestión innecesaria” en el punto fronterizo de Desaguadero.

Sin embargo, puntualizó que “mientras no se solucionen este problema y no se reestablezcan los servicios del CEBAF”, es decir, del Centro Binacional de Atención en Frontera, “no va a ser posible que estas unidades circulen”.

En ese contexto, volvió a recomendar a los transportistas a no viajar hacia Perú mientras persista el conflicto.