Ciudadano cubano presenta recurso para revocar su expulsión de Bolivia por criticar al régimen en redes

Fuente: Página Siete

“En estos momentos acabo de presentar un Recurso de Revocatoria de la Resolución que me expulsa del Estado Plurinacional de Bolivia… Esperaré la respuesta en los plazos que la Ley boliviana determina”, señaló Castro a través de su cuenta de Twitter.

“Yo no he hecho convocatorias, yo o he tomado partido en conflictos internos que tiene la política boliviana, como la de cualquier país. Y quiere recalcar que eso está demostrado en mis redes sociales”, remarcó.

Castro dijo que llegó al país en 2019, se acogió a la amnistía migratoria y tiene la residencia válida hasta octubre de 2023.

El extranjero recibió el respaldo de las diputadas María José Salazar (Comunidad Ciudadana) y Fabiola Guachalla (Creemos), quienes cuestionaron la persecución política contra este ciudadano.

Salazar dijo que no hay causal para expulsar a este ciudadano. Lamentó que Migración no quiera brindar información sobre este caso.

“Cuestionamos la falta de transparencia de Migración y la discriminación, la persecución y el hostigamiento a un ciudadano extranjero”, manifestó la legisladora.