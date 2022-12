Denuncian toma de tierras y secuestro de siete personas en Guarayos

Trepp llegó esta mañana a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para hacer conocer este hecho violento junto al presidente de esta institución, Óscar Mario Justiniano. También asentó una denuncia ante la Policía, pero hasta el momento no se conoce ningún operativo para buscar a las personas desaparecidas ni para recobrar la propiedad.

“Han secuestrado a la gente, se las han llevado al monte, los han golpeado y chicoteado. Hasta el momento no hemos podido confirmar si ellos están a salvo porque no hemos podido ingresar a la zona, pues no hay las condiciones pese a que ya hemos denunciado a la Policía”, señaló.