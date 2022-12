El gobierno admitió que Arce optó por la Ley del Censo para pacificar Santa Cruz

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Fuente: El Deber

El vocero presidencial, Jorge Richter, admitió que el Gobierno cedió con la Ley del Censo para pacificar Santa Cruz, que cumplió su objetivo, pero sentenció que las tres cabezas del paro de 36 días: Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, deben responder por la violencia, las muertes y por las pérdidas de más de $us 1.200 millones.

A decir del vocero, el comité ha tomado esta ley «como un resultado que acredite y justifique ante la población la violencia, muerte y el perjuicio económico que causaron. Insisto, la ley no era necesaria, pero fue un camino a la pacificación».

El Comité Interinstitucional trasladó el conflicto a la Asamblea Legislativa “y fue allí donde se logró la pacificación , aunque la Ley no era necesaria». Richter agregó: «La fecha estaba fijada en el decreto, los recursos se iban a repartir al igual que los escaños que están garantizados por la Ley 026. La norma era un reaseguro, lo que requería el Comité para volver todo a la normalidad. Ese era el elemento que necesitaban para dejar de violentar el departamento de Santa Cruz».

El vocero no mencionó que el censo debía realizarse este año, que desde el Ministerio de Planificación siempre se garantizó que esa fecha era viable. Pero, de un momento a otro, el Ejecutivo la postergó dos años. La dirigencia cruceña garantizó que exista una ley que garantice que los recursos y los escaños se reasignarán antes de las elecciones de 2025.

Richter volvió a reclamar que los «miembros (del comité) siempre abandonaron o no asistieron a los procesos de negociación. Nunca hubo una predisposición real. No querían diálogo. Ellos migraron el pedido y solicitaron de pronto reasignación de escaños. Con los resultados del censo, el TSE debe trabajar un proyecto de ley en base a estos resultados con un criterio de compensación para no desbalancear la representación nacional”, aseveró.