Entre Ríos: Temen otro aluvión porque aún no se canalizó el río

En febrero de 2022, el desborde de una quebrada arrasó con viviendas y cultivos de la zona guaraní del Itika Guasu. El Municipio advierte que se avecinan torrenciales lluvias y si no se canaliza el río, otras 207 viviendas están en riesgo

Fuente: https://elpais.bo

La posibilidad de que se registren intensas lluvias en los siguientes meses mantiene inquietas a las autoridades de la provincia O´Connor. Y es que, para quienes viven en el área rural, el hecho de que se haya una prolongada sequía es un anuncio de fuertes y súbitas lluvias, lo que puede acarrear crecidas de ríos y quebradas, o desbordes.

Y por eso se viene a la mente lo ocurrido en febrero de 2022, cuando una quebrada en la serranía del Itika Guasu, zona guaraní de la provincia O´Connor, se desbordó, llevándose por delante decenas de viviendas y cultivos. Tomatirenda, una comunidad guaraní, prácticamente desapareció. Más de 500 familias quedaron afectadas y más de una decena murieron.

El alcalde de Entre Ríos, Teodoro Suruguay, hizo conocer su preocupación por que, a 10 meses de este desastre, no se han realizado los trabajos complementarios y preventivos para evitar que esa situación vuelva a pasar. Es por ello, advierte, esta zona guaraní es de alto riesgo.

Suruguay, a tiempo de recalcar que esta gestión el presupuesto del Gobierno municipal no llegó ni a los 30 millones de bolivianos, hizo énfasis en el apoyo que deberían dar otras instituciones del Estado, ya sea nacional o departamental.

“Cuando ha sido el aluvión la ayuda, con ropita, con vituallas, con esas cosas, han venido muchos amigos. En ese entonces el ministro Edmundo Novillo nos dijo que todo se iba a solucionar, que estemos tranquilos. Lamentablemente, no ha sido así”, dijo la autoridad.

El Alcalde de Entre Ríos comentó que entre semana visitó la zona uno de Itika Guasu y constató que aún hay mucho por hacer. “Sabemos que habrá lluvias, pero no sabemos cuándo, y cuando lleguen, serán lluvias torrenciales que van a causar los desastres”.

Suruguay recordó que desde el Ministerio de Defensa le indicaron que la coordinación debía darse con el Viceministerio de Defensa, lo cual sido mínima.

“Yo tengo los registros de las llamas y cartas que enviado. Tengo el registro de las más de 100 llamadas que le hice al viceministro Calvimontes, una o dos me habrá respondido”, lamentó.

La autoridad detalló que al margen de restituir las 49 viviendas que se perdieron en un 100%, en comunidades como Tomatirenda, Ñaurenda, Moko Mokal, entre otras, hay otras 207 que están en peligro.

Suruguay, respaldado por el geólogo, Gustavo Méndez, recalcó que no se hizo el trabajo más importante, que era canalizar el río desde Tomatirenda hasta Timboy, porque corre el riesgo de desborde.

“Le hemos explicado esta situación al viceministro Calvimontes, y nos ha dicho: no se preocupe, ahí están las máquinas de la ABC. Lamentablemente, a los dos días que dijo eso, las máquinas se retiraron y no volvieron más”, cuestionó.

El Alcalde recordó que, con los equipos que tiene el Gobierno municipal y la Gobernación, se abrió un camino provisional hasta la unidad educativa de Tomatirenda, se restableció precariamente la escuela, donde actualmente pasan clases, se dotó de agua a las comunidades, como Filadelfia, Saladito de Ñaurenda, Moko Mokal y Timboy, entre otras. Sin embargo, recalcó que todo ese trabajo fue paliativo.

“Se han comprometido en darnos cañerías, pero, hasta el día de hoy no hemos recibido un metro. Seguro que esto no va gustar, pero es así, no hubo ese apoyo comprometido. Si no hemos canalizado el río, es un tema con lo que la gente no puede dormir. Cuidado que después digan que el Alcalde no hace nada, nosotros hicimos lo que hemos podido”, advirtió Suruguay, quien recordó, también, que la Alcaldía presentó varios proyectos para ayudar a los afectados por el aluvión, como la dotación de agua, pero no ha obtenido respuestas, solo observaciones a aspectos como que faltan “comas y acentos” a los documentos que presentan.

Damnificados

l aluvión de febrero de 2022 dejó a más de 500 familias indígenas afectadas

Alistan la entrega provisional de viviendas

Desde la Agencia Estatal de Vivienda alistan la entrega provisional de 49 viviendas que se perdieron con el aluvión de febrero de 2022.

Anastasio Flores, concejal del Movimiento al Socialismo (MAS) en Entre Ríos, recordó que este lunes 12 de diciembre se cumplen los 128 días para la construcción de viviendas en las zonas de desastres.

“Ya se está programando una entrega provisional a los hermanos guaraníes que han pedido sus viviendas. Ahora se está en la obra fina”, explicó.