Evo tras comunicado de Gobierno: Será el MAS, no ministros sin militancia el que decidirá la candidatura

El expresidente Evo Morales manifestó este miércoles que será el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no un ministerio ni ministros sin militancia el que tomará esa decisión. La declaración surgió luego de que desde el Gobierno se publicó un comunicado con ocho “mentiras” del evismo.

“Saludamos que el Ministerio de la Presidencia exprese en comunicado oficial nuestra candidatura a la Presidencia. Pero reiteramos nuevamente que por responsabilidad no es tiempo de hablar de postulaciones. Será el MAS-IPSP (no un ministerio o ministros no militantes) que tomará esa decisión”, afirmó Morales en su cuenta de Twitter.