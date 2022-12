Gerard Piqué se mofó del Tri tras fracaso mundialista

Gerard Piqué hizo un comentario sarcástico sobre el desempeño de México en el Mundial de Qatar 2022. (Twitter/@3gerardpique/REUTERS/Matthew Childs) Gerard Piqué hizo un comentario sarcástico sobre el desempeño de México en el Mundial de Qatar 2022. (Twitter/@3gerardpique/REUTERS/Matthew Childs)

El exfutbolista campeón del Mundo con la Selección de España en el Mundial de Sudáfrica 2010, Gerard Piqué participó en un streaming con el youtuber español Ibai Llanos, en un programa de la Kings League, el certamen de futbol-7 que cuenta con algunos streamers y jugadores élite. En dicha transmisión el ex zaguero se burló del nivel futbolístico que mostró el Tri en el Mundial de Qatar 2022.

En uno de los videos que se han hecho virales en redes sociales, se nota como la expareja de Shakira arremetió contra la Selección Mexicana y la reacción de los streamers fue de sorpresa: “Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si es que se ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial. No lo sé”, dijo de manera sarcástica el también exdefensor central del Manchester United.

Ante este mensaje, los comentarios de la afición mexicana no se hicieron esperar y, en su mayoría, se lanzaron en contra de Gerard Piqué. Los comentarios más destacados de este video en TikTok fueron los siguientes:

“De México se esperaba, pero en España decían que era la “mejor selección” pero Japón y Marruecos se los c*gi*ron jajaja; “El mayor logro de Piqué fue tener un hijo con Shakira Jajajaja; Ay Piqué, Canelo va por ti; jaja Piqué tuvo la suerte de ser español para quedarse en Barcelona, pero Rafa (Márquez) era mil veces mejor”, se lee.

Cabe recordar que el equipo nacional dirigido por el argentino Gerardo Tata Martino quedó fuera de la

fase de grupos de la Copa del Mundo que se celebró en Medio Oriente. Lo que significó uno de los mayores fracasos en los últimos 44 años, ya que la última vez que el combinado tricolor quedó fuera en la primera fase fue en el Mundial de Argentina 1978.

Desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, la Selección Mexicana se había clasificado a octavos, lo que cortó una racha de 7 mundiales en los que el equipo mexicano se instalaba en la ronda de eliminación directa.

Qué es la Kings League

Este es un proyecto de Gerard Piqué, quien funge como presidente del torneo de futbol 7. El torneo dará inicio en el mes de enero del 2023 y cada día se llevarán a cabo seis partidos, en tanto, los enfrentamientos se realizarán todos los días domingos.

Los otros presidentes de los clubes son los streamers Ibai Llanos (Porcinos FC), Rivers (Pio), Spursito (Rayo Barcelona), The Grefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Juantes FC), XBuyer (XBuyer Team), Perxitaa (Los Troncos FC), Dj Mariio (Ultimate Móstales), Adri Contreras (El Barrio). También estarán los exfutbolistas Sergio ‘El Kun’ Agüero (Kunisports) e Íker Casillas (1k).

Estos son los presidentes de los equipos que participarán en el Kings League.

Se disputarán en total 11 jornadas de la competición, de las cuales se podrán ver completamente gratis y en vivo en los respectivos canales de Twitch de los streamers presidentes de los clubes. Cuando concluya la ronda de emparejamiento de todos contra todos, los ocho mejores equipos clasificarán a una ronda de playoffs hasta que se juegue la gran final.

Los interesados en participar en dicho torneo podrán inscribirse en la página web oficial de The Kings League y se seleccionarán 120 jugadores que podrá ser elegidos por los presidentes de los clubes en el draft, un proceso de selección al estilo de la NBA. Habrá dos ‘Wildcards’ por equipo en cada jornada, lo que les permitirá incluir en sus plantillas jugadores profesionales o a los mismos presidentes.