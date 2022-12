Horóscopo del 21 de diciembre, de Josie Diez Canseco: nuevo mensaje para tu signo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La persona más importante hoy vas a ser tú. La posibilidad de iniciar un negocio se te presenta de manera repentina, no pierdas esta oportunidad y aprovéchala será una excelente inversión. Número de suerte, 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tienes que tomar una decisión, tu pareja percibirá tu incomodidad y no podrás seguir ocultándolo, los secretos se pueden hacer cada día más pesados, una conversación sincera te liberará de esta carga. Día difícil laboralmente, pero podrás manejarlo gracias a tu fuerza de voluntad y vocación por tu trabajo. Número de suerte, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy atractivo y cautivador hacia el sexo opuesto, pero no te sientas tan confiado porque te costará trabajo conquistar a la persona que realmente te interesa. No caigas en el juego de ese compañero que trata de perjudicarte en tu trabajo, ignóralo y te evitarás problemas innecesarios. Número de suerte, 19.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás momentos de muchas demostraciones, de afecto y ternura, te sentirás extasiado de halagos y detalles que era lo que tu estabas buscando, depende de ti que estos perduren. En tu centro laboral encontrarás apoyo en la persona menos esperada, a partir de hoy quien parecía incompatible contigo se volverá tu mano derecha. Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sueñas con recibir atenciones de una persona que consideras especial, pero no te dejes impresionar superficialmente y conócelo bien, sus actitudes podrían decepcionarte. Necesitas tomarte un descanso, las diversas responsabilidades que tienes en tu centro laboral podrían terminar estresándote. Número de suerte, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu mente se llenará de dudas y temores, no dejes que la desconfianza se apodere de ti, pon las cosas en claro y evitaras que asuntos sin importancia interfieran en tu felicidad. Nuevas propuestas para proyectos a largo plazo vendrán a ti, escúchalas pueden ser muy exitosas si realmente te lo propones. Número de suerte, 11.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: La actitud de tu pareja te desconcertará, deja de preocuparte, no tienes por qué temer, tu intuición te ayudará a darte cuenta que tus sentimientos son correspondidos. Tu mal humor podría estropear tu día laboral, contrólate, tus compañeros no tienen la culpa de lo que te pasa, prioriza tus responsabilidades. Número de suerte, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sin querer estas hiriendo a esa persona que tanto cariño te da, habla claramente de lo que te molesta y terminarán los malos entendidos, poco a poco te sentirás mejor. Una decisión dentro del ámbito laboral te llenará de ilusión, la propuesta de realizar un viaje por motivos de trabajo se concretará hoy. Número de suerte, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No te conviene entablar diálogos con el ser amado estando ofuscado, podrías provocar discusiones innecesarias, necesitas estar un tiempo a solas para reflexionar. Se te presentará la oportunidad de demostrar el gran talento que has desarrollado dentro de tu profesión, tu labor será reconocida por muchos. Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La falta de demostraciones de afecto hacia tu pareja te aleja de la estabilidad que deseas lograr, cambia de actitud y verás resultados rápidamente. Tu espíritu emprendedor marcará la diferencia con tus demás compañeros, sigue así y conseguirás lo que te propongas dentro del ámbito laboral y económico. Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No seas tan desconfiada, la persona que amas te quiere verdaderamente deja de ponerte obstáculos y disfruta de los momentos de felicidad como se te presentan. Estás dejándote manipular por personas de tu centro de trabajo, ten cuidado, están actuando motivados por sus propios intereses y a ti no te favorecen. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Las exigencias del ser amado son razonables, trata de entender y satisfacerlas, esa persona se sentirá feliz y tu también con los resultados que obtendrán. A pesar de tener mucho trabajo, el día de hoy será muy bueno, aprenderás cosas diferentes y novedosas que te servirán de mucho para tu futuro profesional. Número de suerte, 15.