Miguel Roca: Nos oponemos al PGE porque es hipercentralista

El diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, en entrevista con Asuntos Centrales, expuso los motivos que derivaron al rechazo por 68 votos del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

Señaló que una vez rechazado se puede pedir la reconsideración, pero se necesitaría dos tercios de votación y que Comunidad Ciudadana no dará sus votos para dar curso a una reconsideración.

“Lo que sí puede haber, eso lo contempla el reglamento de debates, es que algún diputado pida la reconsideración de la votación, esto requiere el voto de cinco personas para someterlo a votación y en la votación debe tener dos tercios para ser admitida la reconsideración y volver a votar sobre el mismo proyecto de ley”, informó.

Sin embargo, sin los votos de Comunidad Ciudadana no se alcanzan los dos tercios. “Comunidad Ciudadana tiene más de un tercio de la Cámara de Diputados, sin esos votos no se llega a los dos tercios y Comunidad Ciudadana, firme a sus principios no va a dar curso a una reconsideración”, aseveró el diputado.

Roca manifestó que las observaciones realizadas al proyecto de ley son absolutamente de fondo. “Este presupuesto ahonda un modelo fallido, un modelo al que nos oponemos porque es el modelo socialista caudillista, centralista y un montón de adjetivos”, señaló.

En primer lugar, anotó que una de las principales razones para haberse opuesto a la ley del PGE 2023 es porque más del 80% del presupuesto está concentrado en el nivel central.

“Nos oponemos porque es hipercentralista, 88.3% del presupuesto está concentrado en el nivel central y el 11,7% es lo que va a las nueve gobernaciones, 340 municipios, 11 universidades y también las ETAs regionales. Esto incluye dentro del 11% todas las empresas públicas municipales; las de agua potable, las de residuos sólidos, hay en algunos casos como en Tarija la empresa de energía de luz es una empresa pública departamental. Es 11.7% para las regiones y 88.3% para el Estado central”, criticó el diputado de CC.

El segundo punto para su rechazo radica en que es “hiperestatista socialista. Ya va concentrando casi el 80% del tamaño de la economía en el Presupuesto General del Estado y de esos Bs 244.000 millones prácticamente la mitad los concentra en un puñado de empresas públicas, identidades públicas como la ABC, el Fondo Productivo y Social que concentran Bs 128.000 millones. La gente no se da cuenta de la magnitud de los números”, sostuvo.

Mencionó que la alcaldía de Santa Cruz que es la que más recursos tiene, maneja un poco más Bs de 3.000 millones, con una autoridad electa que tiene una estructura de control, de fiscalización. “En este puñado de gente concentran 128.000 millones, solamente YPFB 68.000 millones que esa plata la maneja gente nombrada a dedo, masistas que tienen que tener carnet del MAS. Es hiperestatista por esa concentración de 128.000 millones”, puntualizó.

Otra observación realizada es que es absolutamente “irresponsable y cortoplacista” por su inversión en empresas públicas en base a deuda. “Nos quieren vender la mentira de que, por la nacionalización de las empresas públicas, ahí vienen los recursos. En el presupuesto el 31.8% de los ingresos vienen de las empresas públicas, pero el 31% es el gasto”, dijo, a tiempo de subrayar la diferencia entre lo que generan las empresas públicas y lo que gastan.

“Todo lo que le ingresa a Entel, a Boa y lo que gastan en sueldos y operaciones, la diferencia es 0.8% de presupuesto, eso es menos de Bs 1.900 millones que comparados a los Bs 53.000 millones de la recaudación. Es menos del 4% de la recaudación tributaria que aportan las empresas públicas y nos quieren hacer creer que las empresas públicas es la maravilla. No aportan nada”, subrayó.

Además, criticó que “nos quieren endeudar porque ya se farrearon toda la plata”. Informó que 40% de presupuesto es deuda y el 27% es deuda interna y aseguró que como ya se está llegando al tope con la capacidad de deuda externa y ahora pretender “brincar” a la deuda interna utilizando los ahorros de jubilación y créditos del BCB que generaría inflación a mediano plazo.

“La deuda interna normalmente ha venido de las reservas internacionales pero ya se la han farreado toda, entonces ¿de dónde van a sacar la deuda interna?, de nuestros ahorros de jubilación, ya han pasado la plata de las AFP’S a la gestora pública, tienen otro tipo nombrado a dedo gestionando más de 20.000 millones de dólares de nuestras jubilaciones y de ahí se quieren prestar plata y la otra fuente para prestarse plata son créditos del BCB y ¿cómo genera financiamiento el BCB de esos créditos?, con la misión monetaria que es peligrosísimo porque es inflación a mediano plazo en el mejor de los casos”, sintetizó Roca.

Ahora con el rechazo a la ley del PGE 2023, el diputado interpretó que según normativa hay dos caminos: seguir con el PGE 2022 o presentar un nuevo proyecto de ley para que pueda ser aprobado.