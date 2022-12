Ministerio de Minería calificó de injusto pago de 2,5% de regalías por mineros auríferos

Villavicencio señaló que de enero a octubre las exportaciones de minerales aumentaron en un 12%. Sobre la minería ilegal se prevén realizar operativos.

Fuente: ANF

El ministro de minería y metalurgia, Ramiro Villavicencio, calificó de “injusto” que las cooperativas mineras auríferas solo paguen el 2,5% de regalías, siendo que, según la Ley de Minería y Metalurgia, el porcentaje alcanza hasta el 7%. Para evitar más engaños, en 2023 se consolidará una empresa productiva aurífera estatal.

“No es justo definitivamente. Las regalías de zinc llegan al 3%, las del cobre al 4%, las de plata al 6,5%. No puede ser que la minería aurífera este a 2,5, eso también se está trabajando y regulando. La mayor explotación y valor económico es el oro”, señaló el ministro a la ANF.

Este medio publicó una nota comparativa respecto a los tributos que pagan los profesionales independientes en comparación a las cooperativas mineras auríferas Este sector minero, además de no tributar como lo hace una empresa o un profesional, sus pagos por regalías solo llegan a un 2,5% del total de sus ventas brutas (https://bit.ly/3Vd6dIs), siendo uno de los minerales que más se exportan, principalmente a India.

La Ley de Minería establece que este sector puede cancelar 2,5% de alícuota solo si su trabajo es a pequeña escala, es decir, producción aluvial, y alcanza al 7% cuando se requiere de alta tecnología para su extracción.

“Esto nos compromete a trabajar en un proyecto muy importante que se va a consolidar en 2023, que es la comercialización, el oro estatal y también el tema de una empresa productiva aurífera estatal, eso se va a trabajar en el (río) Madre de Dios”.

Respecto al pago de regalías del sector minero, Villavicencio informó que de enero a octubre alcanzó cerca de los Bs 1,700 millones. Potosí generó una ganancia de Bs 848 millones, La Paz de Bs 347 millones, Oruro de Bs 114 millones, Beni de Bs 26,8 millones, Santa Cruz de Bs 25,9 millones.

Empresas ilegales

Sobre la minería ilegal en las áreas protegidas del país, Villavicencio dijo que se van a trabajar en operativos en coordinación con los principales actores como el Ministerio de Defensa y otros. También se espera que el uso del mercurio – que se usa para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra- sea sustituido con tecnologías en favor del medio ambiente.

“Se ha constatado la presencia de empresas chinas. Se va a trabajar operativos, lo primero que vamos a atacar es a la minería ilegal que se desarrolla prácticamente en áreas protegidas y fiscales que no tienen contrato minero, hay empresas que están trabajando delincuencialmente sin ninguna autorización, se tiene planificado para atacar”, dijo la autoridad.

En junio de este año, la ANF realizó un recorrido por diferentes localidades del norte paceño, entre ellos Correo, Pauje Yuyo, Apolo, Mapiri, Guanay y Cotapata, donde se evidenciaron las huellas de la minería y la falta de control desde el gobierno. Esa ausencia es aprovechada por los mineros que depredan con grandes maquinarias como retroexcavadoras, tractores y volquetas, los ríos y las montañas para explotar minerales como el zinc y oro. (https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/sin-control-la-mineria-ilegal-devasta-bosques-y-rios-en-el-norte-paceno-y-desata-el-terror-en-comunidades–415717)

“Es minería ilegal, nosotros tenemos una política en coordinación, no solo con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con Defensa, con el Gobierno. Muchas cooperativas están siendo asentadas en áreas protegidas, en áreas fiscales. La recomendación es trabajar en ello, tenemos que definitivamente cerrar este gran problema. El mercurio también tienen que ser sustituido por tecnologías con el medio ambiente”.

Hasta octubre, exportaciones llegaron a los $us 5.521 MM

Villavicencio informó que de enero a octubre el país exportó minerales en un valor de $us 5.521 millones, un 12% más que en el mismo periodo de 2021 y que rondó los $us 5.000 millones. Hasta fin de año se prevé llegar a los $us 6.100 o a los $us 6.200 millones.

“Eso significa un incremento en las exportaciones que tenemos a los mercados del exterior. Los departamentos que generan mayor producción son Potosí, La Paz, Oruro, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba. Todos los departamentos han subido su producción, los volúmenes son altos”

Los desafíos del ministerio para 2023 serán poner en marcha la Siderúrgica del Mutún e industrializar los minerales como el oro, zinc, plata. Por otro lado, se están haciendo estudios y se está trabajando en el escáner al interior y exterior del Cerro Rico de Potosí para determinar cuánto volumen relleno se va a introducir, además de la calidad.

“(En el Mutún) ya no sacar hierro en mineral, sino sacar acero, que satisfaga la demanda del país. También, lo más importante son las industrias de zinc que vamos a tener en Oruro y Potosí, se ha trabajado en la inversión en Oruro, se está trabajando en Potosí. Con esto estaríamos con la industrialización, Vinto es un ejemplo interesante, estaríamos trabajando con el tema del oro, el zinc y plata. Tenemos un proyecto de crear una empresa comercializadora y productiva de oro que sea parte de la Corporación Minera de Bolivia”.