Frente a las pugnas y la división interna en el MAS, cuatro organizaciones sociales del departamento de Potosí advirtieron que no permitirán que legisladores radicales del partido perjudiquen la gestión del presidente Luis Arce. “A los legisladores vamos a chicotear, porque están queriendo perjudicar la gestión”, advirtió uno de los dirigentes, mientras que otro señaló al diputado del ala “evista” Leonardo Loza.

“Las organizaciones no vamos a permitir. Como organizaciones sociales estamos más fortalecidos. Estamos hoy con nuestros cuatro ejecutivos, apoyamos contundentemente a nuestro presidente, Lucho (Luis Arce) y (el vicepresidente) David (Choquehuanca). Nosotros no vamos a dejar a parlamentarios que se han desmarcado de nuestro gobierno, no los vamos a permitir, caso contrario, si es que hay que actuar, vamos a chicotear, porque están queriendo perjudicar a la gestión de nuestro gobierno”, advirtió el dirigente de la central Tomás Frías, Cirilo Marca.