Paro por el censo: para Alcón mencionar persecución política es «lo más fácil para evadir responsabilidades»

La viceministra de Comunicación negó que los procesos instaurados contra los líderes del Comité Interinstitucional son una forma de acoso político. Hay voces que llaman a la defensa de los acusados en las calles

Fuente: El Deber

De acuerdo con la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón: “lo más fácil de mencionar –cuando uno quiere evadir responsabilidades– es señalar aquello: persecución política”, en referencia a los procesos judiciales iniciados al gobernador Luis Fernando Camacho; el presidente cívico, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; y el vicerrector, Reinerio Vargas.

La viceministra indicó que existen denuncias ante el Ministerio Público y que será esa instancia la que deberá seguir con la investigación que determinará responsabilidades, y que los aludidos deberán defenderse de esas acusaciones.

Alcón se refirió al paro cívico de 36 días en términos de daños económicos, vulneraciones a derechos humanos, agresiones y violencia. “Nosotros insistimos en que estos daños que se tienen en Santa Cruz no pueden quedar en la impunidad; pero eso corresponde a otra instancia, a investigaciones en el Ministerio Público y en el Órgano Judicial”, sostuvo.

Del mismo modo, Alcón hizo alusión a la Ley del censo e indicó que, “si bien no era jurídicamente necesaria, lo que ha permitido es pacificar el país y se ha conseguido aquello”.

Por su parte, Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm, indicó que si es necesario salir a las calles para defenderse lo harán.

“Tenga la certeza de que esto no nos va a amedrentar; no vamos a huir, no tenemos necesidad de escapar; nosotros nos defenderemos”, manifestó el vicerrector en relación con los procesos iniciados en su contra y de otros miembros del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo; algunos de los cargos de los que los acusan son sedición y terrorismo.

“Ni en el más remoto de nuestros pensamientos ha estado el querer hacer sedición, ni mucho menos, terrorismo”, afirmó a medios de comunicación.

El segundo vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, también se refirió a esa denuncia: “Es una acusación, habrá que ver las pruebas. Acusan allá (La Paz), cuando los hechos son acá (Santa Cruz). Habrá que ver quién es el fiscal que asume la defensa del Movimiento al Socialismo, porque el Ministerio Público ha demostrado, hace muchísimo tiempo, que es totalmente servil a lo que desea el MAS. Y este caso parece no ser la excepción”.

El cívico adelantó que esta semana el Comité Interinstitucional se reunirá para analizar este y otros temas, aunque no dio la fecha.

De su lado, el senador Henry Montero indicó que se presentará a declarar voluntariamente, lo mismo que 2 millones de personas -en referencia a los asistentes al cabildo- si es que los dirigentes cruceños son llamados a declarar.

“Si alguno de los dirigentes cívicos es detenido, inmediatamente Santa Cruz se va a paralizar. En caso de convocatoria a declarar de este caso armado por los 36 días de paro indefinido, son 2 millones de personas que se van a presentar como testigos voluntarios para que les puedan tomar declaración”, manifestó.

El pasado sábado 3, el Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado en el que se declara en “estado de emergencia y alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución política”. Asimismo, hace una convocatoria “al pueblo cruceño a estar atento al llamado de sus instituciones, para defender en las calles, de ser necesario, a nuestros líderes”.

El Senador Montero señaló que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, también deberá presentarse a testificar “en relación con todos los casos que estaba armando: para desbloquear, el cerco y las milicias que había contratado en el departamento de Santa Cruz”.

El parlamentario indicó que no se descarta un nuevo cabildo y nuevas acciones como departamento.

“Esto no es para asustar al Gobierno. El Gobierno tiene que cumplir su rol. Deje de perseguir a los que pensamos diferente. Deje de perseguir a los que queríamos un censo; deje de perseguir a los que queremos vivir en libertad, en democracia”, expresó Montero.