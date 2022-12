Santa Cruz: ‘Mañaneros’ no aceptan espacios que les ofrece la Alcaldía, piden seguir en la calle, según concejal

La Alcaldía les dio la alternativa de ocupar un espacio comercial cercano a la Feria Barrio Lindo, así como también está la opción de ocupar el Cambódromo durante la etapa de fin de año, pero no hay el visto bueno de la dirigencia de los mañaneros, comandada por René Troncoso.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Ariel Lino, confirmó que la propuesta no fue aceptada, pero que será interiorizada entre las bases de los mañaneros, por lo que esperarán una respuesta; no obstante, aseguró que no van a permitir que se asienten en el ingreso a la Villa Primero de Mayo.

Lino expuso que se desplegará a guardias municipales para resguardar y proteger los espacios públicos donde acostumbran a asentarse los mañaneros, lugar que también fue escenario de conflicto en días pasados.

Centellas sostuvo que las leyes no se negocian, sino que están hechas para cumplirlas, por lo que consideró que deben acatar alguna de las propuestas de la municipalidad, ya que el incumplimiento de la Ley es de larga data, es decir, desde hace muchos años ocupan la vía pública en la zona cercana la feria y esto colmó la paciencia de los vecinos.

La concejal sostuvo que los mañaneros se encaprichan y ahora aceptan abandonar la avenida Cumabi, pero quieren instalarse sobre el cuarto anillo, entre las avenidas Tres Pasos al Frente y Brasil, cerca de la Feria Barrio Lindo.

“Se les ha dado opciones, como un comercial donde pueden entrar 1.000 personas cerca a la feria. Y el Cambódromo, donde hay baños, comodidades y parqueos”, expuso Centellas, quien hace seguimiento a esta situación.

Este lunes, el concejal Manuel Saavedra (Demócratas) presentó una denuncia penal contra el dirigente Troncoso, quien reconoció que tiene apoyo del masismo. Se lo acusa de los presuntos delitos de lesiones graves y leves, apología del delito, instigación pública a delinquir, resistencia y desobediencia a la autoridad, asociación delictuosa.

Durante las últimas semanas se registraron enfrentamientos entre los vendedores informales y vecinos de Barrio Lindo, que se oponen a los asentamientos en vía pública.